Drie opvallende constateringen na een maand Eredivisie-voetbal

De bal rolt inmiddels alweer een maand in de Eredivisie. De meeste ploegen hebben vijf wedstrijden achter de rug en de eerste contouren van de krachtsverhoudingen beginnen zichtbaar te worden. FCUpdate zet drie constateringen op een rij na de eerste voetbalmaand.

Fortuna Sittard mag verder kijken dan middenmoot

Ook dit seizoen hoeft Fortuna Sittard zich geen enkele zorgen te maken over degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers, die al jaren in de middenmoot van de Eredivisie bivakkeren, zijn uitstekend aan het seizoen begonnen met tien punten uit vijf wedstrijden. Alleen koploper AZ wist Fortuna tot dusver te verslaan.

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De ploeg van Danny Buijs lijkt er kwalitatief opnieuw op vooruit te zijn gegaan. Het vertrek van topscorer Kaj Sierhuis is vooralsnog prima opgevangen door Lequincio Zeefuik, die met de week beter begint te spelen. Ook de terugkeer van Rodrigo Guth in de defensie en het aanblijven van Mohamed Ihattaren zijn belangrijke wapens voor de Fortunezen. En dan hebben we het nog niet eens over Buijs gehad, die zijn ploeg steeds beter lijkt te laten functioneren.

Als Fortuna deze lijn weet door te trekken, mag het dit seizoen voorzichtig verder kijken dan de gebruikelijke middenmoot. De play-offs voor Europees voetbal lijken dan ineens een realistisch doel.

Sentiment rondom Correia 90 graden gedraaid

Het kan snel gaan in de voetballerij, zo ondervindt Anthony Correia dit seizoen. De oefenmeester werd na de verrassende rechtstreekse handhaving van Telstar door alles en iedereen bejubeld en in één adem genoemd met trainersfuncties bij Ajax en AZ. Zijn frisse manier van voetballen én zijn kalmte in interviews leverden hem volop complimenten op.

Een maand Eredivisie later is het sentiment volledig gekanteld. De succestrainer is er vooralsnog niet in geslaagd zijn succesvolle speelwijze van Telstar naar de Domstad te vertalen en ligt nu al zwaar onder vuur. Vooral de defensieve problemen baren zorgen. Samen met Cambuur kreeg FC Utrecht tot dusver de meeste doelpunten tegen van alle Eredivisieploegen.

Promovendi niet klaar voor Eredivisie

De stap van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie blijkt tot nu toe gigantisch. ADO Den Haag werd met een straatlengte afstand kampioen van het tweede niveau. Sommigen voorspelden de ploeg van Robin Peter als de grote verrassing van het seizoen, maar daar is na een maand nog weinig van te zien. Alleen tegen Feyenoord verraste ADO tot nu toe, terwijl het in de overige wedstrijden geen punt pakte.

Ook bij de andere promovendi zijn de eerste signalen weinig hoopgevend. Cambuur en Willem II begonnen met lagere verwachtingen aan hun Eredivisie-avontuur, maar maken tot dusver eveneens een teleurstellende indruk. Cambuur gaf zondag met een man meer drie punten weg tegen concurrent Telstar en maakte in de overige wedstrijden nog nauwelijks aanspraak op een overwinning.

Willem II kreeg bovendien een flinke dreun te verwerken met het uitvallen van Thomas Didillon-Hödl en pakte slechts één punt tegen sc Heerenveen. Afgelopen weekend maakte Excelsior in Tilburg vervolgens op pijnlijke wijze duidelijk dat de promovendus nog een flinke stap moet zetten. De Kralingers wonnen simpel met 0-3.

Start zegt niet alles

Toch zegt deze start natuurlijk nog niet alles. Willem II kan binnenkort bijvoorbeeld nog beschikken over nieuwelingen als Tonny Vilhena, Maxim Dekker en Chidozie Obi, terwijl Cambuur met Rafik El Arguioui in ieder geval over een aanvaller beschikt die voor de nodige doelpunten kan zorgen.