Live voetbal

Boze Anis Hadj Moussa gooit olie op het vuur met aanpassing profielfoto

7 september 2026, 07:44
Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Anis Hadj Moussa heeft opnieuw olie op het vuur gegooid rondom zijn afgeketste transfer naar Al-Ittihad. De aanvaller, die het afgelopen weekend al niet eens was met de gang van zaken, haalde zondag een opvallende actie op Instagram uit.

Na het verstrijken van de Nederlandse Deadline Day meldde Al-Ittihad zich meermaals concreet voor Hadj Moussa. Voorafgaand aan het duel met NEC weigerde Feyenoord een riant bod van liefst 37,5 miljoen euro, terwijl de Algerijn zo’n vijftig miljoen euro in vijf seizoenen kon gaan opstrijken. De buitenspeler was het hier niet mee eens en kwam zaterdag tweemaal te laat voor afspraken op de wedstrijddag.

Artikel gaat verder onder video

Het logische gevolg was dat Giovanni van Bronckhorst hem buiten de selectie hield. Zondag, tijdens de laatste dag van de transfermarkt in Saudi-Arabië, kreeg de soap nóg een hoofdstuk. Plots was er toch een mondeling akkoord bereikt tussen Feyenoord en Al-Ittihad. De Rotterdammers zouden overstag zijn geraakt bij een overeenkomst waarbij meer dan veertig miljoen euro gemoeid was.

De clubleiding van Feyenoord verlangde wel een bankgarantie vanuit Saudi-Arabië, en juist daar ketste de deal af.

Daar lijkt Hadj Moussa het opnieuw erg lastig mee te hebben. Oplettende fans kwamen erachter dat de aanvaller zijn profielfoto, een actiefoto bij Feyenoord, veranderde naar een beeld waarop hij in een tank met zuurstofmasker zit.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Youri Baas en Ruben van Bommel

Peter Bosz pakt Hugo Borst aan en vertelt hoe Van Bommel in de kleedkamer zat

  • za 5 september, 23:13
  • 5 sep. 23:13
  • 26
Ruben van Bommel en Youri Baas

PSV verslaat Ajax in verhitte topper in Amsterdam

  • za 5 september, 22:00
  • 5 sep. 22:00
  • 26
Anis Hadj Moussa

Feyenoord ontvangt krankzinnig nieuw bod op Hadj Moussa: record verpulverd bij akkoord

  • vr 4 september, 11:48
  • 4 sep. 11:48
  • 16
6 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
4
1
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
5
11
15
2
PSV
5
12
13
3
Feyenoord
5
6
11
4
Fortuna
5
2
10
5
Excelsior
4
7
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws