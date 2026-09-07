Boze Anis Hadj Moussa gooit olie op het vuur met aanpassing profielfoto

heeft opnieuw olie op het vuur gegooid rondom zijn afgeketste transfer naar Al-Ittihad. De aanvaller, die het afgelopen weekend al niet eens was met de gang van zaken, haalde zondag een opvallende actie op Instagram uit.

Na het verstrijken van de Nederlandse Deadline Day meldde Al-Ittihad zich meermaals concreet voor Hadj Moussa. Voorafgaand aan het duel met NEC weigerde Feyenoord een riant bod van liefst 37,5 miljoen euro, terwijl de Algerijn zo’n vijftig miljoen euro in vijf seizoenen kon gaan opstrijken. De buitenspeler was het hier niet mee eens en kwam zaterdag tweemaal te laat voor afspraken op de wedstrijddag.

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Het logische gevolg was dat Giovanni van Bronckhorst hem buiten de selectie hield. Zondag, tijdens de laatste dag van de transfermarkt in Saudi-Arabië, kreeg de soap nóg een hoofdstuk. Plots was er toch een mondeling akkoord bereikt tussen Feyenoord en Al-Ittihad. De Rotterdammers zouden overstag zijn geraakt bij een overeenkomst waarbij meer dan veertig miljoen euro gemoeid was.

De clubleiding van Feyenoord verlangde wel een bankgarantie vanuit Saudi-Arabië, en juist daar ketste de deal af.

Daar lijkt Hadj Moussa het opnieuw erg lastig mee te hebben. Oplettende fans kwamen erachter dat de aanvaller zijn profielfoto, een actiefoto bij Feyenoord, veranderde naar een beeld waarop hij in een tank met zuurstofmasker zit.