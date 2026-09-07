Míchel gekraakt om wissel bij Ajax - PSV: ‘Hem altijd laten staan!’

Kees Kwakman is kritisch op het wisselbeleid van Ajax-trainer Míchel in de topper van zaterdagavond tegen PSV (1-3). De analist is van mening dat de oefenmeester kort na rust een verkeerde ingreep deed.

Ajax en PSV maakten er zaterdagavond een vermakelijke topper van in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand door een doelpunt van Ricardo Pepi, maar kwamen halverwege de eerste helft alweer op gelijke hoogte via Tolu Arokodare. Ajax ging desondanks met een achterstand de rust in door een treffer van Lutsharel Geertruida: 1-2.

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Míchel voerde in de 54ste minuut van de wedstrijd een dubbele wissel door: hij haalde Davy Klaassen en Oscar Gloukh naar de kant ten faveure van Marcos Leonardo en Sofyan Amrabat. Vijf minuten later volgde opnieuw een dubbele wissel: Arokodare en Steven Berghuis maakten plaats voor Kasper Dolberg en Viktor Tsygankov. Ajax wist het tij in het laatste halfuur uiteindelijk niet meer te keren. Sterker nog: PSV liep in de absolute slotfase via Esmir Bajraktarevic nog uit naar een 1-3 overwinning

Míchel werd na afloop bij ESPN gevraagd naar de wissel van Arokodare. “Vanwege een gebrek aan energie. Het is een speler waar we allemaal achter staan. Misschien haalde hij niet zijn beste niveau en we hadden frisse benen nodig om druk te zetten en diepte te krijgen. Dat probeerde ik met Leonardo en Dolberg. Ik vind dat twee geweldige voetballers. Ook probeerde ik het verschil te maken door diepte te zoeken tegen de centrale verdedigers”, lichtte de Spaanse oefenmeester toe.

“Ik snapte niet dat Tolu gewisseld werd”, kraakt Kwakman het wisselbeleid van Míchel zondagavond in het televisieprogramma Dit Was het Weekend. “Zeven (negen in feite, red.) minuten na rust wisselde hij voor de eerste keer en zeven (vijf in feite, red.) minuten later wisselde hij voor de tweede keer. Wat is er dan veranderd in die zeven minuten? Ik vind het een beetje gek.”

“Tolu moet je altijd laten staan”, vervolgt de oud-voetballer en analist. “Tegen Telstar heeft hij toch ook negentig minuten gespeeld? En ja, de intensiteit was hoger tegen PSV, dat weet ik. Maar weet je hoe vervelend het is om tegen hem te spelen? Leonardo kan mij nog steeds niet overtuigen, dus ik zou toch Tolu laten staan. Je ziet als Ajax-fan denk ik toch liever Tolu nog een kwartiertje rommelen daar voorin”, aldus Kwakman.