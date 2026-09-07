Nieuwe Oranje-staf spot zes (!) interessante namen bij Heerenveen – AZ

Xavi Hernández stuurde afgelopen zondag een van zijn assistenten naar de wedstrijd tussen sc Heerenveen en AZ (2-3). Volgens Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad oriënteert de nieuwe bondscoach van Nederland zich breed en zat zijn staflid voor liefst vijf spelers op de tribune.

Wijffels, de Nederlands elftal-watcher van het AD, weet dat Xavi dit weekend zijn eerste voorselectie heeft samengesteld. Hij stelt dat de Spanjaard een ‘nuttig eerste scoutingsweekend’ kende. De trainer zat zelf op de tribune bij Ajax - PSV (1-3) en keek naar Aaron Bouwman, Lutsharel Geertruida, Ruben van Bommel en Guus Til.

Heerenveen - AZ

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Een van de assistenten van Xavi was zondagmiddag aanwezig in het Abe Lenstra Stadion bij de wedstrijd tussen Heerenveen en AZ. Wijffels meldt niet welke assistent daadwerkelijk op de tribune zat, maar het was een Spanjaard.

Onder meer Ro-Zangelo Daal, die fraai scoorde, werd bekeken. “Ook Mexx Meerdink (fraai scorend), Peer Koopmeiners, Elijah Dijkstra, Wouter Goes en Dave Kwakman zijn namen van AZ’ers die in Zeist in de kaartenbak zitten”, zegt Wijffels. Ook Kees Smit zit in de ‘kaartenbak’ van Xavi & co.