NAC stuurt Carl Hoefkens de laan uit: eerste ontslag seizoen 2026/27 een feit

NAC Breda heeft Carl Hoefkens (47) per direct de laan uitgestuurd, zo maken de Bredanaars bekend via de officiële kanalen. Aanleiding daarvoor is de matige seizoenstart van de degradant.

Na de degradatie van afgelopen seizoen leek het gedaan tussen Hoefkens en NAC, mede dankzij de interesse van OH Leuven. Toch besloten de Brabanders de Belg te houden om een gooi te doen naar promotie.

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Hier is tot dusverre nog niets van terechtgekomen. NAC kent een teleurstellende seizoenstart. Hoewel er twee wedstrijden ternauwernood werden gewonnen (tegen TOP Oss en Jong Ajax), leed de ploeg puntverlies tegen VVV-Venlo, Roda JC en RKC Waalwijk.

"Er is deze zomer uitgebreid geëvalueerd met Hoefkens. Helaas zijn enkele verbeterpunten uit deze evaluatie niet gerealiseerd, waardoor NAC zich genoodzaakt voelt deze stap nu te nemen", laat NAC weten in een eerste reactie. Hoefkens is daarmee de eerste trainer die ontslagen wordt van het nieuwe seizoen in de Nederlandse competities.

Totdat er een nieuwe hoofdtrainer is gevonden, nemen assistent-trainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag de honneurs waar.