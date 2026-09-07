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Van der Vaart geniet niet van Eredivisie-sprookje: 'Dit is een beetje treurig, armoe'

7 september 2026, 21:50
Rafael van der Vaart
Foto: © Ziggo Sport
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Dominic Mostert | Brand Owner
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Rafael van der Vaart kijkt ervan op dat Ronald Koeman junior de strafschoppen neemt bij Telstar. Zondag pakte Telstar dankzij twee rake penalty’s van de doelman een punt tegen SC Cambuur (2-2). Van der Vaart zegt dat het ‘treurig’ is voor spitsen om te zien dat een doelman de strafschopnemer is.  

In het programma Rondo wendt Van der Vaart zich tot tafelgenoten Youri Mulder en Wim Kieft. “Jullie zijn spitsen geweest – het lijkt mij een beetje treurig dat de beste voetballer, en iemand die een goed schot heeft, op doel staat. Dit zijn gewoon twee goals die je van een spits afneemt. Ik vind het fantastisch voor hem en het hoort op een bepaalde manier ook bij Telstar. Maar als veldspeler vind ik het een beetje armoe.” Van der Vaart stelt dat zoiets ‘niet was gebeurd’ in een ploeg waar hij zelf in voetbalde.

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Theo Janssen vraagt zich af of Koeman deze zomer niet beter met trainer Anthony Correia naar FC Utrecht had kunnen gaan. “Wat daar gebeurt is toch schrijnend?”, doelt hij op de slechte seizoensstart van Utrecht.

Koeman schreef tegen Cambuur Eredivisie-geschiedenis met zijn twee benutte strafschoppen. Nooit eerder scoorde een doelman twee keer in één wedstrijd op het hoogste niveau.

De 31-jarige keeper bracht Telstar, dat met tien man en 0-2 achterstond, in de 63e minuut vanaf elf meter terug in de wedstrijd. Diep in blessuretijd kreeg hij na tussenkomst van de VAR opnieuw de kans en schoot hij ook zijn tweede penalty raak. Daarmee bezorgde Koeman Telstar het eerste punt in een maand tijd. Vorig seizoen was hij eveneens trefzeker vanaf de stip tegen FC Volendam.

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Telstar - Cambuur

Telstar
2 - 2
SC Cambuur
Gespeeld op 6 sep. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 31 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Telstar
4
2
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
Sparta
5
0
5
12
Heerenveen
5
-2
5
13
Telstar
4
-5
4
14
PEC
5
-4
4
15
Utrecht
4
-9
1

Complete Stand

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