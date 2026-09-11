Eredivisie-wedstrijden voortaan veel eerder gestaakt: 'Iedereen naar huis'

Nederlandse voetbalwedstrijden worden voortaan onmiddellijk definitief gestaakt zodra vuurwerk richting het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Het competitiebestuur heeft die aangescherpte lijn vastgelegd in het protocol, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid na overleg met onder meer de KNVB en de politie.

Daarmee komt er geen ruimte meer voor een tijdelijke onderbreking waarna een duel alsnog kan worden hervat. Zodra vuurwerk op of richting het speelveld of andere tribunes terechtkomt, is de wedstrijd voorbij.

"Niet meer stilgezet, niet meer verder kijken, nee: gestaakt. Iedereen naar huis", wordt justitieminister David van Weel (VVD) door diverse media geciteerd na de ministerraad.

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Volgens Van Weel moet vooraf veel duidelijker zijn welke consequenties aan wangedrag in voetbalstadions verbonden zijn. De nieuwe werkwijze moet voorkomen dat na een incident discussie ontstaat over de vraag of een wedstrijd nog kan doorgaan. Ook burgemeesters en clubdirecteuren kunnen daar dan niets meer aan veranderen.

"Zodat men weet: intimidatie of bedreiging gaat je hier niet onderuit helpen. Dit is gewoon wat het is", aldus de minister.

KNVB werkt aan extra maatregelen tegen vuurwerk

De aangescherpte regels staan niet op zichzelf. De KNVB werkt volgens het ministerie eveneens aan 'aanvullende maatregelen tegen vuurwerk in stadions'. Wat die precies gaan inhouden, is nog niet bekendgemaakt.

Daarnaast onderzoeken de betrokken organisaties welke 'technologische mogelijkheden' kunnen worden ingezet om wangedrag rond voetbalwedstrijden tegen te gaan.

De maatregel volgt na verschillende incidenten waarbij vuurwerk een hoofdrol speelde. Vorige maand werd het duel tussen SC Cambuur en Feyenoord onderbroken nadat Feyenoord-hooligans veel vuurwerk hadden afgestoken. De wedstrijd werd destijds niet definitief gestaakt. Zeven supporters van Cambuur raakten gewond.

Afgelopen weekend ging het bij FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles wel definitief mis. Supporters van de thuisclub gooiden eerst vuurwerk op het veld, waarna het duel werd onderbroken. Nadat de wedstrijd was hervat, werden ook bekers op het speelveld gegooid. Vervolgens werd besloten het duel definitief te staken.