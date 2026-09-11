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Eredivisie-wedstrijden voortaan veel eerder gestaakt: 'Iedereen naar huis'

11 september 2026, 15:14
Vuurwerk bij Cambuur - Feyenoord
Foto: © Imago
6 reacties
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Nederlandse voetbalwedstrijden worden voortaan onmiddellijk definitief gestaakt zodra vuurwerk richting het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Het competitiebestuur heeft die aangescherpte lijn vastgelegd in het protocol, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid na overleg met onder meer de KNVB en de politie.

Daarmee komt er geen ruimte meer voor een tijdelijke onderbreking waarna een duel alsnog kan worden hervat. Zodra vuurwerk op of richting het speelveld of andere tribunes terechtkomt, is de wedstrijd voorbij.

"Niet meer stilgezet, niet meer verder kijken, nee: gestaakt. Iedereen naar huis", wordt justitieminister David van Weel (VVD) door diverse media geciteerd na de ministerraad.

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Volgens Van Weel moet vooraf veel duidelijker zijn welke consequenties aan wangedrag in voetbalstadions verbonden zijn. De nieuwe werkwijze moet voorkomen dat na een incident discussie ontstaat over de vraag of een wedstrijd nog kan doorgaan. Ook burgemeesters en clubdirecteuren kunnen daar dan niets meer aan veranderen.

"Zodat men weet: intimidatie of bedreiging gaat je hier niet onderuit helpen. Dit is gewoon wat het is", aldus de minister.

KNVB werkt aan extra maatregelen tegen vuurwerk

De aangescherpte regels staan niet op zichzelf. De KNVB werkt volgens het ministerie eveneens aan 'aanvullende maatregelen tegen vuurwerk in stadions'. Wat die precies gaan inhouden, is nog niet bekendgemaakt.

Daarnaast onderzoeken de betrokken organisaties welke 'technologische mogelijkheden' kunnen worden ingezet om wangedrag rond voetbalwedstrijden tegen te gaan.

De maatregel volgt na verschillende incidenten waarbij vuurwerk een hoofdrol speelde. Vorige maand werd het duel tussen SC Cambuur en Feyenoord onderbroken nadat Feyenoord-hooligans veel vuurwerk hadden afgestoken. De wedstrijd werd destijds niet definitief gestaakt. Zeven supporters van Cambuur raakten gewond.

Afgelopen weekend ging het bij FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles wel definitief mis. Supporters van de thuisclub gooiden eerst vuurwerk op het veld, waarna het duel werd onderbroken. Nadat de wedstrijd was hervat, werden ook bekers op het speelveld gegooid. Vervolgens werd besloten het duel definitief te staken.

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Ajeto!
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Ajeto!
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Nou voor elkaar.... Alleen jammer dat 5% relschoppers zijn en de andere 95% voor voetbal komt. Een andere optie was met een peleton ME dat vak preventief leeg slaan. Gezien het vaak om dezelfde vakken gaat met dezelfde type supporters. Een paar cameras erop en misschien weet John de Mol er nog een leuke spelshow van te maken. Kan je appen welk bivakmutsje als eerste klappen moet krijgen

ajax kampioen 2024-2025
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NOU WAT DOET DE KNVB? STEL DAT EEN CLUB SUPORTERS VAN EEN ANDEREN CLUB ER BAAT BIJ HEEF OM DE WEDSTRIJD VAN BIJVOORBEELD PSV-FEYENOORD EN STEEKT DAAR VUURWERK'AF 'GAAT DE KNVB DAN DE WETSTRIJT PSV- FEYENOORD STAKEN!?

Crossroad
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U hoeft niet zo te schreeuwen.

Roxxer
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Roxxer
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En dan? Wordt de wedstrijd dan 1 of 2 dagen later zonder publiek uitgespeeld? Dus stel je staat thuis met 1-3 achter. Je laat de wedstrijd staken. De trainer kan op het gemakje een nieuw strijdplan bedenken en de wedstrijd een paar dagen later proberen om te draaien. Als je de wedstrijd zonder publiek uitspeelt, speel de wedstrijd dan in ieder geval in het stadion van het team waarvan de supporters zich niet hebben misdragen. Dus in het geval van FC Utrecht - Go Ahead Eagles, speel de resterende minuten dan in de Adelaarshorst.

Just Me
517 Reacties
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Just Me
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Het resultaat zou kunnen zijn dat normale voetbal supporters niet meer naar het stadion gaat ,alleen al om dit probleem te voorkomen en ik geef ze heen ongelijk . Dan eens kijken wat de clubs hiervan vinden als de stadions leeg blijven en er dan iets aan gaan doen.

Quarlon
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Quarlon
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Ik snap ergens die nullijn wel en hard optreden steun ik zeker. Het is echter onevenredig om het hele stadion de dupe te laten zijn van een paar gekken. Bovendien doet dat ook de knvb zeer want vaak is er nauwelijks ruimte in de kalender om de wedstrijden in te halen. Ook geef je hooligans de macht om de wedstrijd stil te leggen. Ben benieuwd hoe lang deze regel stand houdt

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ajeto!
722 Reacties
1.445 Dagen lid
3.940 Likes
Ajeto!
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  • 4
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Nou voor elkaar.... Alleen jammer dat 5% relschoppers zijn en de andere 95% voor voetbal komt. Een andere optie was met een peleton ME dat vak preventief leeg slaan. Gezien het vaak om dezelfde vakken gaat met dezelfde type supporters. Een paar cameras erop en misschien weet John de Mol er nog een leuke spelshow van te maken. Kan je appen welk bivakmutsje als eerste klappen moet krijgen

ajax kampioen 2024-2025
289 Reacties
1.446 Dagen lid
234 Likes
ajax kampioen 2024-2025
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  • 3
    + 1
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NOU WAT DOET DE KNVB? STEL DAT EEN CLUB SUPORTERS VAN EEN ANDEREN CLUB ER BAAT BIJ HEEF OM DE WEDSTRIJD VAN BIJVOORBEELD PSV-FEYENOORD EN STEEKT DAAR VUURWERK'AF 'GAAT DE KNVB DAN DE WETSTRIJT PSV- FEYENOORD STAKEN!?

Crossroad
34 Reacties
1.257 Dagen lid
96 Likes
Crossroad
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U hoeft niet zo te schreeuwen.

Roxxer
10 Reacties
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72 Likes
Roxxer
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En dan? Wordt de wedstrijd dan 1 of 2 dagen later zonder publiek uitgespeeld? Dus stel je staat thuis met 1-3 achter. Je laat de wedstrijd staken. De trainer kan op het gemakje een nieuw strijdplan bedenken en de wedstrijd een paar dagen later proberen om te draaien. Als je de wedstrijd zonder publiek uitspeelt, speel de wedstrijd dan in ieder geval in het stadion van het team waarvan de supporters zich niet hebben misdragen. Dus in het geval van FC Utrecht - Go Ahead Eagles, speel de resterende minuten dan in de Adelaarshorst.

Just Me
517 Reacties
177 Dagen lid
348 Likes
Just Me
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  • 0
    + 1
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Het resultaat zou kunnen zijn dat normale voetbal supporters niet meer naar het stadion gaat ,alleen al om dit probleem te voorkomen en ik geef ze heen ongelijk . Dan eens kijken wat de clubs hiervan vinden als de stadions leeg blijven en er dan iets aan gaan doen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.247 Reacties
1.445 Dagen lid
4.536 Likes
Quarlon
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  • 0
    + 1
avatar

Ik snap ergens die nullijn wel en hard optreden steun ik zeker. Het is echter onevenredig om het hele stadion de dupe te laten zijn van een paar gekken. Bovendien doet dat ook de knvb zeer want vaak is er nauwelijks ruimte in de kalender om de wedstrijden in te halen. Ook geef je hooligans de macht om de wedstrijd stil te leggen. Ben benieuwd hoe lang deze regel stand houdt

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