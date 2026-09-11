Shakhtar Donetsk verbaasd door PSV: ‘Kijk naar die hockeyuitslagen’

Bij Shakhtar Donetsk overheerst respect voor PSV na het 1-1 gelijkspel in Eindhoven. Trainer Arda Turan en meerdere spelers tonen zich onder de indruk van de fysieke kracht van de ploeg van Peter Bosz. Verdediger Valeriy Bondar wijst bovendien op de opvallend ruime overwinningen die PSV dit seizoen al boekte.

Turan wist vooraf dat zijn ploeg niet moest proberen PSV met dezelfde wapens te bestrijden. “Ik heb tegen mijn spelers gezegd: als we gaan voetballen zoals PSV, dan gaan we niet winnen. We moesten ons eigen spel spelen”, vertelt de Turkse trainer. Shakhtar koos daarom bewust voor andere posities in de opbouw om onder de Eindhovense druk uit te komen.

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“Je moet ook goed met je lichaam staan wanneer je tegen zo'n pressing als die van PSV speelt”, vervolgt Turan. De oud-international hield uiteindelijk een goed gevoel over aan het punt. “Tegen PSV kun je in dit stadion onmogelijk negentig minuten lang goed spelen. Maar mijn spelers zijn overeind gebleven en hebben karakter getoond.”

Bondar ziet ‘hockeyuitslagen’ bij PSV

Ook Bondar had na afloop veel respect voor de Nederlandse kampioen. De centrale verdediger werd gevraagd waarom Shakhtar met de bal relatief voorzichtig voor de dag kwam en wees direct op de offensieve slagkracht van PSV.

“Kijk eens naar PSV dit seizoen: 6-1, 3-1, 5-1. Dat zijn bijna hockeyuitslagen”, aldus Bondar. “Als je naar het totaalplaatje kijkt, zie je een ploeg die overal één-tegen-één speelt. Ze zijn enorm krachtig en sterk. Fysiek is het heel moeilijk om tegen zulke spelers te spelen.”

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Volgens Bondar lag de sleutel in de individuele duels. “Je moet blijven bewegen, van positie veranderen en proberen je tegenstander in verwarring te brengen. Als je vervolgens de bal krijgt, moet je één-tegen-één het verschil maken. Lukt dat niet, dan volgt er meteen een aanval op ons doel.”

Shakhtar onder de indruk van PSV-pressing

Middenvelder Oleh Ocheretko omschrijft het treffen met PSV als bijzonder zwaar. “Het was een heel uitputtende wedstrijd, omdat PSV overal één-tegen-één speelt. Ze blijven achter je aan lopen en blijven drukzetten.”

Shakhtar had zich volgens hem specifiek voorbereid op een sterke tweede helft van de Eindhovenaren. “We weten hoe zij thuis na rust spelen. Daar hadden we ons op voorbereid. Het belangrijkste was dat we hier niet zouden verliezen.”

Doelman Dmytro Riznyk heeft gemengde gevoelens. Shakhtar speelt naar eigen zeggen altijd om te winnen, maar het punt in Eindhoven kon hij uiteindelijk wel waarderen.