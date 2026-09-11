Live voetbal

Ochtendkranten zien 'tegenvaller' voor PSV: 'Na donderdagavond is duidelijk dat PSV...'

11 september 2026, 07:59
Sergino Dest
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

De ochtendkranten zijn niet heel enthousiast geworden van het 1-1-gelijkspel van PSV tegen Shakhtar Donetsk. Hoewel de Eindhovenaren niet verloren, zien ze vooral een gemiste kans om goed van start te gaan in de competitiefase van de Champions League.

PSV opende het Champions League-seizoen met een 1-1-gelijkspel tegen het Oekraïense Shakhtar. Vlak voor rust opende Gleiker Mendoza de score, waarna Sergiño Dest de stand kort na de pauze gelijktrok.

Artikel gaat verder onder video

“PSV had zich voorgenomen eindelijk weer de eerste wedstrijd in de Champions League te winnen, maar het verzet van Shakhtar Donetsk bleek taaier dan verwacht: 1-1. Dat viel even tegen”, opent De Volkskrant zijn stuk.

Willem Vissers gaat verder: “Het duel was tot de rust vrij saai, vrijwel zonder kansen. Shakhtar hoefde niet per se veel meer te doen dan het deed, en PSV kon niet veel beter. Kort voor rust stond PSV opeens achter.”

“Het mooiste moment voor PSV was het bevrijdende gevoel van rechtsachter Sergino Dest, die met zijn offensieve drang een sleutelrol vervult in het beoogde aanvalsspel”, aldus De Volkskrant.

PSV buiten landsgrenzen ‘totaal anders’

Die treffer van Dest moest de Eindhovenaren een boost geven: “Nu leek PSV tegen het taaie Shakhtar tot meer in staat. Leek, want na donderdagavond is duidelijk dat de weerstand voor PSV buiten de landsgrenzen totaal anders is dan in veel nationale wedstrijden”, stelt Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Elfrink zag Ricardo Pepi weinig in het stuk voorkomen en Filip Kostic een verdienstelijk debuut beleven: “Geen verlies, dat niet. Maar slechts een punt. Dat was niet waar PSV voor ging en dat is bepaald niet de start waar in Eindhoven op was gehoopt. Dit was één van de wedstrijden waarin de ploeg drie van de benodigde tien of elf punten wilde verzamelen”, luidt de conclusie.

Opvallende rol Kodai Sano

De Telegraaf zag de Eindhovenaren domineren in de tweede helft: “PSV domineerde met daarbij een opvallende rol voor Kodai Sano, die goed aan de bal was, maar ook ijzersterk in de duels. Het is knap hoe snel de van NEC overgekomen middenvelder zijn draai heeft gevonden bij PSV. Het laat zien hoe groot het talent van de Japanner is”, schrijft Jeroen Kapteijns.

➡️ Meer over PSV

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz

Peter Bosz haalt stevig uit: 'Het is lachwekkend!'

  • wo 9 september, 13:49
  • 9 sep. 13:49
  • 15
Fans Feyenoord bij Barcelona

Walging in Spanje om Feyenoord-fans: 'Onacceptabel, deze barbaren!''

  • Gisteren, 10:20
  • Gisteren, 10:20
  • 7
Sem Steijn

Sem Steijn legt vreugde-explosie na eretreffer uit: ‘Dat komt omdat…’

  • Gisteren, 05:55
  • Gisteren, 05:55
  • 6
0 0 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kolie
350 Reacties
895 Dagen lid
1.132 Likes
Kolie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Was gewoon ronduit dramatisch om naar te kijken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kolie
350 Reacties
895 Dagen lid
1.132 Likes
Kolie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Was gewoon ronduit dramatisch om naar te kijken

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Shakhtar D

PSV
1 - 1
FC Shakhtar Donetsk
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Paris SG
1
5
3
2
FC Bayern
1
5
3
3
Barcelona
1
4
3
4
Man Utd
1
4
3
5
Como
1
3
3
6
Sporting
1
2
3
7
Stuttgart
1
2
3
8
Man City
1
2
3
9
Villa
1
1
3
10
Lens
1
1
3
11
Betis
1
1
3
12
Dortmund
1
1
3
13
Liverpool
1
1
3
14
Real Madrid
1
1
3
15
Arsenal
1
1
3
16
AEK Athens
1
1
3
17
Roma
1
0
1
18
Shakhtar D
1
0
1
19
Fenerbahçe
1
0
1
20
PSV
1
0
1
21
Villarreal
1
-1
0
22
Club Brugge
1
-1
0
23
Lille
1
-1
0
24
Slavia
1
-1
0
25
Atlético
1
-1
0
26
Inter
1
-1
0
27
LASK
1
-1
0
28
Napoli
1
-1
0
29
Galatasaray
1
-2
0
30
Viking
1
-2
0
31
Porto
1
-2
0
32
Leipzig
1
-3
0
33
Feyenoord
1
-4
0
34
Sabah
1
-4
0
35
Slovan
1
-5
0
36
Bodø/Glimt
1
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws