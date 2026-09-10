PSV heeft voltreffer voor 14,5 miljoen euro: 'Een weergaloze voetballer'

Supporters van PSV genieten van het optreden van in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. De zomeraankoop van circa 14,5 miljoen euro behoort volgens veel fans tot de uitblinkers in het Philips Stadion.

Sano maakt indruk met zijn vermogen om onder druk aan de bal te blijven. Daarmee was hij van waarde in de tweede helft, waarin PSV sterker voor de dag kwam dan in het eerste bedrijf. Op X wordt de Japanner een ‘geweldenaar’, ‘weergaloze voetballer’ en zelfs het ‘achtste wereldwonder’ genoemd. Journalist Pieter Zwart noemt hem ‘een koopje’.

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In de eerste helft zorgde hij met een schot van buiten het strafschopgebied voor de eerste PSV-poging tussen de palen. Ook nam hij een gevaarlijke vrije trap voor zijn rekening. Toch ging PSV met een achterstand rusten: Gleiker Mendoza zette Shakhtar vlak voor de pauze op 0-1.

Na rust kwam de ploeg van Peter Bosz snel langszij. Sergiño Dest maakte in de 48ste minuut op aangeven van Ruben van Bommel de 1-1. Daarna nam PSV steeds nadrukkelijker het initiatief en ging de thuisploeg op jacht naar de voorsprong, maar het bleef gelijk. Na afloop van de wedstrijd zegt ook Ziggo Sport-analist Ruud Gullit dat Sano 'heel goed speelde'.

Sano heeft zich snel ontwikkeld tot een belangrijke kracht bij PSV. Sinds zijn basisdebuut miste hij geen minuut en overtuigt hij als controlerende middenvelder. “Als hij ook nog leert schieten, wordt hij een wereldvoetballer”, klinkt het bij een voetbalfan.