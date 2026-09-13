Rúben Neves hoort schokkende provocaties over Diogo Jota in stadion

De supporters van Al Taawoun hebben zich dit weekend van hun slechtste kant laten zien. In de thuiswedstrijd tegen Al-Hilal (0-6 nederlaag) provoceerde een groepje fans tegenstander met gezang over .

Jota kwam begin juli 2025 op slechts 28-jarige leeftijd om het leven bij een eenzijdig auto-ongeluk in Spanje. Bij de crash overleed ook zijn broertje André Silva. Hij werd slechts 25. Jota stond ten tijde van zijn overlijden onder contract bij Liverpool.

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Neves was de beste voetbalvriend van Jota. De twee speelden samen bij Wolverhampton Wanderers en de nationale ploeg van Portugal. Na het overlijden van Jota liet Neves een tatoeage van hen samen op zijn kuit plaatsen.

Zaterdag werd Neves tijdens de uitwedstrijd in de Saoedische competitie tegen Al Taawoun op uiterst pijnlijke wijze geconfronteerd met de dood van Jota: supporters van de thuisploeg riepen een aantal keer de naam van Jota tegen de middenvelder van Al-Hilal. Neves reageerde door sarcastisch te klappen. Ook leek hij desbetreffende toeschouwers erop te wijzen dat hun daden door hogere machten waargenomen zouden worden.

De provocaties jegens Neves hebben uiteraard veel losgemaakt in de voetbalwereld. Onder andere Cristiano Ronaldo, sterspeler van Portugal en Al-Nassr, reageert vol walging op Instagram: “De competitie moet maatregelen nemen en dit soort gedrag van supporters bestraffen. Dit is geen voetbal meer, er moeten grenzen worden gesteld. Mensen die zich zo gedragen, zouden nooit meer een stadion binnen mogen.”