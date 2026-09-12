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Ihattaren maakt misbaar na wissel en wordt aangesproken door Ajacied

12 september 2026, 22:06
Mohamed Ihattaren
Foto: © ESPN
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Dosty Amin |
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Mohamed Ihattaren was zaterdagavond zichtbaar ontevreden toen hij in de 76e minuut werd gewisseld tegen Ajax. Zijn ploeg keek op dat moment tegen een 1-3 achterstand aan. De middenvelder maakte met enkele handgebaren duidelijk dat hij niet blij was met zijn wissel.

Kort voor zijn vertrek van het veld werd Ihattaren nog even aangesproken door Sofyan Amrabat, die hem een hart onder de riem lee te steken. De twee landgenoten wisselden kort enkele woorden, waarna Ihattaren zijn weg richting de zijlijn vervolgde. De middenvelder oogde daarbij duidelijk teleurgesteld over het feit dat zijn wedstrijd er voortijdig op zat.

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Voor de ploeg van Ihattaren brak een belangrijke fase van de wedstrijd aan. Met nog een kwartier op de klok moest er een achterstand van twee doelpunten worden weggewerkt. Ihattaren kon daar vanaf de kant geen bijdrage meer aan leveren. Uiteindelijk wist Ajax de score juist verder op te voeren: de Amsterdammers wonnen met 1-5.

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Fortuna - Ajax

Fortuna Sittard
1 - 5
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Fortuna
5
3
2025/2026
Fortuna
28
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Feyenoord
5
6
11
5
Excelsior
5
7
10
6
Fortuna
5
2
10
7
GAE
6
2
9
8
Groningen
6
-1
8

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