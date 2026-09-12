Ajax-fans zetten vraagtekens bij duel met Fortuna: 'Waarom wordt dit niet getoond op tv?'

Ajax-supporters zetten grote vraagtekens bij de gelijkmaker van Fortuna Sittard tegen Ajax. Anthony Descotte tekende kort na rust voor de 1-1, maar voorafgaand aan zijn treffer werd minutenlang gekeken naar mogelijk buitenspel van Ole Romeny. De VAR keurde het doelpunt uiteindelijk goed, alleen kregen de televisiekijkers geen buitenspellijnen te zien.

De veelbesproken situatie ontstond in de 52ste minuut. Shiloh 't Zand stuurde vanuit de buurt van de middencirkel een diepe bal richting Romeny, die zich tussen Thilo Kehrer en Youri Baas bevond. Romeny ging vervolgens naar de grond en ook Kehrer slaagde er niet in om de bal onder controle te krijgen.

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Daardoor kwam Descotte plotseling vrij voor Marc-André ter Stegen te staan. De doelman van Ajax kreeg nog een voet tegen de inzet van de invaller, maar kon niet voorkomen dat de bal via de paal tegen de touwen verdween: 1-1.

Ajax-supporters willen buitenspellijnen zien

De arbitrage liet het spel niet direct hervatten. Videoscheidsrechter Edwin van de Graaf keek naar de positie en betrokkenheid van Romeny, waarna werd geoordeeld dat er geen sprake was van buitenspel. De gelijkmaker bleef daardoor staan. Op televisie werden echter geen lijnen getoond waarmee de positie van de Fortuna-aanvaller zichtbaar werd gemaakt.

Dat laatste schoot bij veel Ajax-supporters in het verkeerde keelgat. “Hallo VAR en ESPN waar blijven de buitenspel lijnen?”, schrijft een supporter op X. Een ander reageert: “Met het blote oog was de schouder verder van de Fortuna-speler. Ik zeg niet dat het geen buitenspel was, ik zeg dat het vreemd is dat dit zonder lijnen wordt besloten. Terwijl het eerder op buitenspel lijkt dan niet.”

Ook andere kijkers willen vooral duidelijkheid. “De VAR en ESPN kunnen een hoop frustraties voorkomen door gewoon even die lijnen te laten zien”, klinkt het. Een andere Ajax-fan schrijft: “Kijk ik klaag niet hoor. En ik heb geen enkele reden om aan de VAR te twijfelen. Maar ik zou toch die lijnen wel eens willen zien...”

“Dit was met het blote oog gewoon buitenspel… hoe kan je dan zonder lijnen zeggen dat het geen buitenspel is”, vraagt weer een ander zich af. De boodschap van veel supporters is hetzelfde: niet zozeer het oordeel van de VAR, maar vooral het ontbreken van zichtbaar bewijs roept vragen op.

Ajax herstelt zich na omstreden 1-1

Ajax liet zich ondertussen niet van de wijs brengen door de gelijkmaker. De Amsterdammers waren in de eerste helft via Julian Brandt op voorsprong gekomen. De Duitser nam de bal op zijn borst aan en schoot vervolgens met links fraai raak.

Na de 1-1 van Descotte stelde Ajax snel orde op zaken. Tolu kopte na ruim een uur spelen eerst tegen de lat, waarna Kehrer in de rebound de 1-2 binnenschoot. Voor de verdediger betekende dat een doelpunt tijdens zijn basisdebuut. Davy Klaassen, die na rust binnen de lijnen was gekomen, zorgde in de 73ste minuut vervolgens voor de 1-3. Kasper dolberg maakte er 1-4 van.

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