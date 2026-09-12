Danny Buijs genadeloos voor eigen spelers: 'Die komen nooit bij Ajax terecht'

Danny Buijs is na de ruime nederlaag tegen Ajax bijzonder kritisch op zijn eigen spelers. De trainer van Fortuna Sittard zag zijn ploeg bij vlagen veel te passief verdedigen. Mede daardoor zullen veel van zijn spelers nooit de top halen, denkt hij.

Fortuna kwam na rust nog wel op 1-1, maar daarna liep de ploeg van Míchel Sánchez alsnog weg naar een ruime overwinning. Buijs had vooral moeite met de manier waarop zijn elftal zich voor rust opstelde.

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“In de eerste helft zetten wij veel te weinig druk vooruit. We gingen zo laag staan dat ik bijna bang was dat we op de tribune gingen zitten, zo ver zakten we terug. Zij hadden geloof ik dertig balcontacten in de zestien binnen 25, 30 minuten. Zo makkelijk", baalt hij in gesprek met ESPN. "Kijk, als dat echt gebeurt met vloeiende aanvallen en individuele acties, dan kan dat. Maar niet omdat wij continu maar achteruit lopen. En dan moet je zelf tachtig meter het veld oversteken als je een keer de bal hebt.”

Ook na rust zag Buijs zijn ploeg aanvankelijk ontsnappen aan een grotere achterstand. "Na rust kom je even goed weg, want zij kregen een levensgrote kans op 0-2. Echt dramatisch verdedigd. Maar dan maak je die 1-1 en dat is wat je wil. Dan hoop je op meer. En dan gaat het natuurlijk zo knullig. Ik geloof dat ze drie van de vijf goals uit corners hebben gemaakt. Als dat gebeurt, ga je never nooit resultaat halen tegen Ajax.”

Buijs hard voor Zeefuik

Ook individueel spaart Buijs zijn spelers niet. Zo bleef Lequincio Zeefuik na rust achter in de kleedkamer. De trainer legt duidelijk uit waarom hij besloot in te grijpen. "Ik vond hem niet zo goed. Hij had al een gele kaart. Ik vond ook dat hij met zijn kop niet helemaal goed in de wedstrijd zat. Dan doe ik op het reageren op teamgenoten als die wat zeggen. Bij dat moment met die gele kaart kan zomaar wat meer ontstaan. Hij komt veel te vaak in dat soort momenten terecht. Ik weet niet of hij dan teleurgesteld is in zichzelf of in iemand anders, maar hij zit dan gewoon niet in de concentratie. Dan ben je een stap te laat en dan ga je dit soort overtredingen maken.”

Volgens Buijs ligt daar voor de 21-jarige speler nog een duidelijke opdracht. "Dat is wat hij moet gaan leren. Op dat vlak moet het veel beter. Dan kun je zeggen: hij is ook pas een jongen van 21. Hij doet extreem mooie dingen, maar hij doet ook ongelooflijk veel dingen die absoluut beter moeten.”

'Daarom komen veel jongens nooit bij Ajax'

De frustratie van Buijs zat uiteindelijk vooral in de manier waarop Fortuna tegendoelpunten incasseerde. "Dat kan één keer gebeuren, maar als het meerdere keren gebeurt, zegt dat ook iets.”

Buijs doelt daarbij onder meer op het vermogen om gedurende negentig minuten maximale concentratie te behouden en ieder mogelijk tegendoelpunt te willen voorkomen. “Dat is een onderschatte kwaliteit. Dat is ook de reden waarom veel jongens die nu voor clubs als Fortuna spelen nooit bij PSV, Ajax of Feyenoord terechtkomen, omdat ze een aantal facetten missen. En daar is dit er één van."