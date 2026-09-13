Jhon van Beukering doet aangifte: 'Ik kreeg de ene na de andere klap'

Jhon van Beukering heeft in gesprek met ESPN zijn kant van het verhaal verteld naar aanleiding van het geweldsincident bij IJsselmeervogels - GVVV Veenendaal. Een speler van de thuisclub zou daarbij zeven tanden hebben gebroken na een klap van Van Beukering. Er is om die reden aangifte gedaan tegen de assistent-trainer van GVVV, maar Van Beukering zelf doet ook aangifte.

Wat is er dan allemaal gebeurd? Quiermo Dumay, middenvelder van IJsselmeervogels, kreeg na de eerste helft bij de spelerstunnel een klap in zijn gezicht en liep daarbij flink letsel op. IJsselmeervogels weigerde vervolgens verder te spelen, terwijl de politie op en rond De Westmaat moest ingrijpen om de orde te herstellen. Jhon van Beukering werd vervolgens door meerdere aanwezigen genoemd als degene die Dumay zaterdag in de spelerstunnel zou hebben geslagen. Later op de avond heeft GVVV Veenendaal besloten per direct afscheid te nemen van John van Beukering (assistent-trainer, red.) en zijn broer Dennis van Beukering (hoofdtrainer, red.)

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In gesprek met ESPN blikt John van Beukering de ochtend na het schokkende incident terug op de gebeurtenis. Hij deelt zijn kant van het verhaal en zag de sfeer vlak voor rust omslaan op Sportpark De Westmaat. "Er ging een speler van ons naar de grond. Tikkie wel of niet, maakt ook niet uit. Die hele bank van hun sprong in ieder geval op. De speler van ons zou een matennaaier zijn. Die spanning bleef eigenlijk hangen tot het rustsignaal kwam."

Van Beukering vervolgt: "Als assistent-trainer dacht ik: ik loop met hem mee richting de kleedkamer, uit bescherming. Toen gebeurde wat ik al dacht; er kwam meteen een speler van IJsselmeervogels ons belagen. Die zei dingen die ik maar niet ga herhalen. Toen begon het duwen en trekken. Ik probeerde hem toen duidelijk te maken dat hij gewoon weg moest gaan en die jongen met rust moest laten. Toen kreeg ik van de elftalleider van IJsselmeervogels opeens een klap in mijn nek. Ik dacht: wat is dit dan? Want er was niks aan de hand, we stonden 0-2 voor. Dus dan ben je in principe niet uit op ruzie. Ondertussen kwamen er toen veel meer van IJsselmeervogels en van ons bij. Daarna escaleerde het."

'Je kan weglopen of ook uithalen'

Van Beukering stelt dat hij vervolgens 'de ene na de andere klap' op zijn hoofd kreeg. "Dan kan je twee dingen doen: omdraaien en weglopen of ook uithalen. Maar je moet je voorstellen dat er opeens een groep van twintig man voor je staat en je weet niet waar die klappen vandaan komen. Dan zullen mensen zeggen dat je weg moet lopen, maar dan komt bij mij het gevoel naar boven dat ik mezelf moet verdedigen."

'Wie ik heb geraakt, weet ik niet'

De oud-spits van onder meer Feyenoord en De Graafschap besloot daarop van zich af te slaan. "Ik erken dat ik uitgehaald heb. Maar wie ik geraakt heb, weet ik niet. Dus het zou kunnen dat ik hem geraakt heb, maar er stonden twintig man in dat halletje. Ik hoop dat de beelden naar boven komen."

Aangifte

Aangezien Van Beukering zelf ook de nodige klappen heeft gekregen, heeft hij besloten aangifte te doen bij de politie. "Ik heb bij de politie die beelden ook proberen op te vragen, ik hoop dat die naar buiten komen. Dan kan je precies zien hoeveel klappen ik op mijn hoofd gehad heb. We willen nu alles tot de bodem gaan uitzoeken. En daar ga ik met het volste vertrouwen in. Het enige wat ik nu kan doen, is mijn verhaal vertellen. En dan is het aan de mensen of ze het wel of niet geloven", besluit hij.