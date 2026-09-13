Hans Kraay in extase om briljant moment bij Ajax: ‘Mijn weekend is nu al goed!’

Hans Kraay junior heeft genoten van het optreden van tijdens het uitduel van Ajax bij Fortuna Sittard (1-5). De analist belde zaterdagavond laat nog speciaal met de eindredactie van ESPN om een fragment veilig te stellen voor de zondagochtenduitzending van Goedemorgen Eredivisie.

Brandt blonk zaterdagavond uit in de uitwedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard. De Duitse middenvelder verzorgde na 35 minuten voetballen het hoogtepunt van de wedstrijd, door een afvallende bal op de rand van de zestien met de borst te controleren en vervolgens fraai raak te schieten. Het betekende de 0-1 voor Ajax, dat uiteindelijk uitliep naar een ruime en comfortabele 1-5 zege.

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Kraay junior wilde een fragment van de treffer van Brandt per se tonen in de zondagochtenduitzending van Goedemorgen Eredivisie en nam zaterdagavond laat, om ongeveer 23.30 uur, nog contact op met de eindredactie van ESPN. “Ik moest Frank Nagel even bellen”, doelt hij op een van de redacteuren van de betaalzender. “Mijn weekend is nu alweer goed, het maakt mij niet meer uit wat er gebeurt.”

Kraay junior analyseert het doelpunt van Brandt vervolgens: “Er is bij hem niks wild. Het is ook niet met honderd kilometer per uur. Hij neemt de bal aan op zijn borst en schiet met links, terwijl hij rechts is. Het is zó ingehouden en technisch gedaan. Ik denk dat hij precies weet wat hij doet.”

De analist genoot ook van het interview dat Brandt na de wedstrijd in Sittard gaf voor de camera van ESPN. “Na afloop zie ik hem staan bij onze collega Cristian Willaert. Hij was niet tevreden over zichzelf! Dat vind ik geweldig!”, aldus Kraay junior.

Reactie Julian Brandt na Fortuna Sittard – Ajax

Brandt uitte na het uitduel van Ajax bij Fortuna Sittard zijn onvrede over het spel van de Amsterdammers in balbezit. “We zijn op sommige momenten slordig aan de bal. We verliezen de bal soms onnodig. We zijn een nieuw team met veel jonge spelers, dus ik denk dat dit normaal is aan het begin van het seizoen. We moeten ervoor zorgen dat we die kleine foutjes niet maken. Vandaag ging het goed, maar je kunt de volgende wedstrijd misschien wel meer goals incasseren. Dan wordt het allemaal een stuk lastiger”, aldus de Duitser.

Opvallend was dat Brandt amper juichte na zijn eigen treffer. "Ik was nog niet heel blij met mijn spel”, verklaarde hij zijn reactie. “Ik had enkele slordige passes. Ik was niet blij en dit was meer een moment om mijn gevoelens te tonen in plaats van rond te rennen en het te vieren met iedereen. Sowieso ben ik niet echt het type dat uitgebreid juicht.”