'Opeens zie ik Van Beukering uithalen': getuigen spreken zich uit na mishandeling op voetbalveld

Jhon van Beukering wordt door meerdere aanwezigen genoemd als degene die Quiermo Dumay zaterdag in de spelerstunnel zou hebben geslagen. Een supporter zegt de assistent-trainer van GVVV de klap zelf te hebben zien uitdelen, terwijl ook vanuit de kleedkamer van IJsselmeervogels naar hem wordt gewezen. De politie onderzoekt de zaak en Van Beukering was na afloop niet beschikbaar voor commentaar.

Een supporter van IJsselmeervogels laat aan De Gooi- en Eemlander weten ooggetuige te zijn geweest van het incident. "Ik ga altijd op tijd koffie halen, dus ik stond bij dat hek en de sfeer was duidelijk gespannen. En opeens zie ik die dikke Jhon van Beukering (assistent-trainer GVVV, red.) een klap uitdelen. Volgens mij sloeg hij met één klap al z’n tanden uit z’n bek.”

Dumay bleef na het incident aangeslagen achter in de tunnel. Zijn shirt zat onder het bloed en ook op de vloer lagen bloeddruppels.

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Trainer Willem Leushuis van IJsselmeervogels zegt dat ook andere aanwijzingen in de richting van Van Beukering wijzen, maar benadrukt tegelijkertijd dat de politie de toedracht moet vaststellen. "Ik ben naar de scheidsrechter gelopen en heb ’m verteld dat het een grote chaos zou worden als hij door zou laten spelen. Alle getuigen en beelden wijzen naar Van Beukering, maar dat zoekt de politie vast en zeker uit."

Ook vanuit de kleedkamer van IJsselmeervogels viel dezelfde beschuldiging. Een speler, die uit angst voor de gevolgen anoniem wilde blijven, verklaart: "Het was de assistent-trainer. Maar ik wil niet met naam geciteerd worden, anders heb ik het straks gedaan”.

Secretaris Gerrit Kok van IJsselmeervogels kreeg eveneens te horen dat een lid van de technische staf van GVVV verantwoordelijk zou zijn. "Ik moet er echt van bijkomen. Dit was ongekend. Echt bizar. We moeten het uiteraard goed uitzoeken, maar ik heb begrepen dat de aanleiding van dit alles was dat de assistent-trainer van GVVV een speler van ons heeft neergeslagen. Die lag ook een tijd tot bloedens toe op de grond.”

Van Beukering, voormalig profvoetballer en tegenwoordig assistent-trainer bij GVVV, werd na het incident onder escorte naar de spelersbus begeleid. Hij was niet beschikbaar voor commentaar. Dumay deed ondertussen zijn verhaal bij de politie. "Zeker dat er aangifte gedaan wordt van mishandeling”, liet Leushuis weten.