Mbappé duidelijk over Ballon d’Or: ‘Niemand was beter dan ik’

heeft er alle vertrouwen in dat hij dit jaar de Ballon d'Or kan winnen. De Franse aanvaller wijst daarbij vooral op zijn individuele prestaties. Hoewel hij met Real Madrid en Frankrijk geen grote prijs wist te pakken, vindt Mbappé dat geen doorslaggevend argument tegen zijn kandidatuur.

De cijfers achter zijn seizoen zijn in ieder geval indrukwekkend. Op het WK maakte Mbappé 10 doelpunten namens Frankrijk, waardoor zijn totaal op 22 treffers op mondiale eindtoernooien kwam. Ook bij Real Madrid was hij productief. In La Liga kwam de aanvaller afgelopen seizoen tot 25 doelpunten, terwijl hij in de Champions League 15 keer trefzeker was.

Mbappé komt met duidelijke boodschap

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Toch weet Mbappé dat het ontbreken van prijzen een belangrijk onderwerp zal zijn in de discussie rond de Ballon d'Or. Zelf ziet hij dat anders. "Mensen zeggen dat ik geen prijs heb gewonnen met mijn club of land, maar het is een individuele onderscheiding", verklaarde hij tegenover France Football. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat een winnaar van de Ballon d'Or unaniem werd verkozen. Heeft iemand ooit gewonnen met honderd procent van de stemmen? Dat betekent dat er altijd wel iemand is geweest die vond dat de winnaar de prijs niet verdiende."

Voor Mbappé draait de verkiezing uiteindelijk om meer dan alleen het winnen van prijzen. Zijn eigen prestaties geven hem naar eigen zeggen voldoende reden om te geloven dat hij kans maakt. "Er was geen speler beter dan ik. We hadden het over prestaties. Om zoveel doelpunten te maken in de belangrijkste competities, waar alle grote spelers actief zijn, en natuurlijk op het WK, het grootste evenement, en daar topscorer aller tijden van het toernooi te worden... Tijdens mijn vakantie was dat het enige waar mensen met mij over praatten."

Mbappé schuift zichzelf nadrukkelijk naar voren

De Fransman heeft dan ook een duidelijk doel voor ogen. "Ik geloof dat ik hem dit jaar kan winnen. Het is een van mijn doelen, en bovendien een doel voor de korte termijn." Zijn overtuiging komt mede voort uit twee topvoetballers: "Mijn beeld van de Ballon d'Or is gevormd in het tijdperk van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Je geeft hem niet aan gewone spelers, maar aan spelers die anders zijn", aldus Mbappé. "Ik denk dat ik dit jaar dingen heb gedaan die anders waren. Daarom geloof ik dat ik hem kan winnen."

Op 26 oktober wordt duidelijk of Mbappé zijn woorden kracht kan bijzetten. De Gouden Bal wordt die avond uitgereikt tijdens de Ballon d’Or-ceremonie in Londen, waar de opvolger van Ousmane Dembélé wordt gekroond.