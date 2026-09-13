Jhon van Beukering ontslagen: GVVV pikt schandelijk gedrag niet

GVVV doorbreekt alle banden met hoofdtrainer Dennis van Beukering en assistent-trainer Jhon van Beukering. De Tweededivisionist laat via de officiële kanalen weten per direct afscheid te nemen van de twee broers.

Aanleiding zijn de gebeurtenissen tijdens de uitwedstrijd van zaterdagmiddag tegen IJsselmeervogels. Quiermo Dumay, middenvelder van IJsselmeervogels, kreeg na de eerste helft bij de spelerstunnel een klap in zijn gezicht en liep daarbij flink letsel op. IJsselmeervogels weigerde vervolgens verder te spelen, terwijl de politie op en rond De Westmaat moest ingrijpen om de orde te herstellen.

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Jhon van Beukering werd vervolgens door meerdere aanwezigen genoemd als degene die Dumay zaterdag in de spelerstunnel zou hebben geslagen. Een supporter zegt de assistent-trainer van GVVV en oud-spits van onder meer NEC en Feyenoord de klap zelf te hebben zien uitdelen, terwijl ook vanuit de kleedkamer van IJsselmeervogels naar hem wordt gewezen. De politie onderzoekt de zaak en Van Beukering was na afloop niet beschikbaar voor commentaar.

GVVV lijkt het onderzoek van de politie echter niet af te willen wachten en heeft kort na de wedstrijd al besloten om afscheid te nemen van zowel Jhon van Beukering als diens broer Dennis van Beukering. “GVVV is diep geschokt door de gebeurtenissen die zaterdagmiddag tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels hebben plaatsgevonden”, schrijft de club uit Veenendaal zaterdagavond laat op zijn website. “Geweld past op geen enkele wijze binnen onze vereniging en binnen de waarden waar GVVV voor staat. Wij nemen nadrukkelijk afstand van iedere vorm van fysiek geweld, zowel binnen als buiten het voetbalveld.

“Het bestuur heeft direct na afloop van de wedstrijd actie ondernomen en is een zorgvuldig onderzoek gestart naar de gebeurtenissen en de rol van de betrokkenen”, vervolgt de club. “Op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is, heeft het bestuur besloten dat onze hoofdtrainer Dennis van Beukering en assistent-trainer Jhon van Beukering per direct geen werkzaamheden meer voor GVVV verrichten. Daarnaast is het bestuur tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende basis bestaat om de samenwerking met hen voort te zetten.”

GVVV laat tot slot weten mee te leven met Dumay. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de gewonde speler van IJsselmeervogels. Wij wensen hem veel sterkte en een voorspoedig herstel. Ook betreuren wij ten zeerste dat spelers, stafleden, vrijwilligers en supporters van beide verenigingen met deze gebeurtenissen zijn geconfronteerd”, klinkt het.