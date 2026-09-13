Roemenië introduceert na de gele en rode kaart nu ook de zwarte kaart

De Roemeense voetbalbond (FRF) grijpt stevig in tegen misdragende ouders en andere toeschouwers bij jeugdwedstrijden. Scheidsrechters krijgen bij duels van Onder-7 tot en met Onder-16 een nieuw middel in handen: de zwarte kaart. Wordt die getrokken, dan is de wedstrijd definitief voorbij.

Met het experiment wil de FRF voorkomen dat jonge voetballers worden geconfronteerd met geschreeuw, beledigingen, agressie en buitensporige druk vanaf de zijlijn. De noodcommissie van de bond heeft de invoering vrijdag goedgekeurd.

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Volgens de FRF mogen kinderen 'niet het slachtoffer worden van de ambities, druk of frustraties van volwassenen langs de kant', waarmee de bond duidelijk maakt dat niet alleen fysiek geweld onder de maatregel valt. Ook verbaal wangedrag en overdreven coaching kunnen uiteindelijk tot ingrijpen leiden.

Zwarte kaart is laatste stap voor scheidsrechter

Een arbiter mag de zwarte kaart niet onmiddellijk trekken. Daar gaat een vast stappenplan aan vooraf. Zodra het gedrag langs de lijn uit de hand loopt, wordt het duel eerst tijdelijk stilgelegd. De coaches krijgen vervolgens de opdracht om de ouders en supporters van hun eigen ploeg aan te spreken.

Heeft die waarschuwing onvoldoende effect, dan volgt een zwaardere ingreep. De scheidsrechter legt de wedstrijd tien minuten stil en stuurt de teams naar de kleedkamers. Daarna krijgen de betrokken toeschouwers opnieuw de mogelijkheid hun gedrag aan te passen.

Blijven de problemen desondanks bestaan, dan komt de zwarte kaart tevoorschijn. Daarmee wordt het duel definitief gestaakt wegens 'ongepast gedrag van toeschouwers of ouders', zoals de maatregel wordt omschreven.

De Roemeense bond accepteert dat het experiment mogelijk tot meer gestaakte jeugdwedstrijden leidt. De bescherming van de spelers staat daarbij voorop. “Agressief gedrag beïnvloedt niet alleen het verloop van de wedstrijd, maar kan ook directe gevolgen hebben voor de kinderen en het hele team”, stelt de FRF.