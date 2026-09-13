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Van Bronckhorst lijkt wijziging door te voeren bij Feyenoord tegen PEC Zwolle

13 september 2026, 07:25
Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord
Foto: © Feyenoord One
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Dosty Amin |
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Giovanni van Bronckhorst lijkt zondagmiddag één wijziging door te voeren in de opstelling van Feyenoord. De Rotterdammers krijgen tegen PEC Zwolle de kans om de teleurstelling van de midweekse Champions League-avond van zich af te spelen, nadat FC Barcelona woensdag met 5-1 te sterk was. Het duel in Zwolle begint zondag om 16:45 uur.

Van Bronckhorst lijkt vast te houden aan variant

Luciano Valente lijkt zondagmiddag opnieuw vanaf de linkerkant te starten bij Feyenoord, zoals hij dat ook deed tegen N.E.C. De variant die Van Bronckhorst na rust tegen FC Barcelona toepaste, lijkt de trainer goed te zijn bevallen. Daardoor behoudt Oussama Targhalline naar verwachting zijn plek op het middenveld.

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Van Bronckhorst ziet bovendien dat de samenwerking tussen beide spelers steeds beter begint te lopen. Valente moet vanaf de zijkant meer bij het spel worden betrokken, terwijl Targhalline voor meer druk naar voren kan zorgen. "Dat is een kracht van Targhalline", liet Van Bronckhorst weten. Doordat Feyenoord inmiddels vaker met deze bezetting speelt, ontstaan er volgens de trainer steeds meer automatismen. "Je ziet dat het dan onderling wat makkelijker loopt", aldus Van Bronckhorst. De oefenmeester is dan ook positief over de combinatie: "Met Luciano op links en Oussama op het middenveld heeft het in bijna alle wedstrijden goed uitgepakt."

Defensie blijft staan

Ondanks de kritiek op doelman Tjark Ernst lijkt Van Bronckhorst vast te houden aan zijn keuze onder de lat. Ernst behoudt naar verwachting zijn plek, terwijl Mika Mármol en Givairo Read als backs aan de aftrap verschijnen. Centraal achterin blijft het duo Tsuyoshi Watanabe en Jeremiah St. Juste naar verwachting eveneens staan. Daarmee lijkt Van Bronckhorst voor het duel met PEC Zwolle te kiezen voor een grotendeels ongewijzigde defensie.

Diarra lijkt slachtoffer van nieuwe rol voor Valente

De keuze voor Valente op de linkerkant heeft wel gevolgen voor Gaoussou Diarra. De aanvaller lijkt zijn basisplaats daardoor kwijt te raken en moet naar verwachting genoegen nemen met een plek op de bank. Daarmee lijkt de positiewijziging van Valente direct ten koste te gaan van Diarra.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhelline, Zechiël; Hadj-Moussa, Ferri, Valente.

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Feyenoord
Vandaag om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 51 jaar (5 feb. 1975)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
Sparta
5
0
5
12
Heerenveen
5
-2
5
13
PEC
5
-4
4
14
Telstar
5
-6
4
15
Cambuur
6
-9
4

Complete Stand

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