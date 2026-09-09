Domper voor Van Bommel: superster België stelt zich niet beschikbaar

Mark van Bommel kan in zijn eerste wedstrijden als bondscoach van België geen beroep doen op superster . De doelman van Real Madrid heeft besloten zich niet beschikbaar te stellen voor het toernooi om de Nations League, zo laat hij weten tegenover Belgische media.

Dinsdagavond speelde Courtois nog een puike partij namens zijn club, die in de eerste speelronde van de Champions League met 2-1 te sterk was voor Internazionale. Na de wedstrijd in Santiago Bernabéu laat de doelman aan Het Laatste Nieuws weten dat hij zich definitief niet beschikbaar stelt voor de eerste wedstrijden die België onder Van Bommel gaat spelen. "Ik heb de keuze gemaakt om de volledige Nations League-campagne niet te spelen met de Rode Duivels. Tenzij de bondscoach in de problemen komt met blessures; dan kan ik uitzonderlijk opgeroepen worden. Dat wil ook zeggen dat ik bij een eventuele Final Four niet speel", aldus de keeper.

Artikel gaat verder onder video

Courtois wordt nog altijd tot de beste keepers ter wereld gerekend. De sluitpost van Real Madrid kende de afgelopen jaren echter een enigszins moeizame verhouding met de nationale ploeg van België. Zo is algemeen bekend dat hij privé totaal niet overweg kan met ploeggenoot Kevin De Bruyne. In 2024 besloot Courtois bovendien dat hij niet meer onder toenmalig bondscoach Domenico Tedesco wilde spelen, uit onvrede over het roulerende aanvoerderschap. Onder Rudi Garcia, de voorganger van Van Bommel, keerde de lange doelman weer terug in de selectie. Op het voorbije WK was er gedoe over zijn wissel in de verloren kwartfinale tegen Spanje, waarin zijn vervanger Senne Lemmens een fatale fout maakte die de de uitschakeling van de Belgen betekende.

'Van Bommel kan mij geen basisplaats garanderen'

Na de WK-uitschakeling speculeerde Courtois al openlijk over het overslaan van de Nations League-wedstrijden, 'zodat ik wat rust kan vinden'. Van Bommel vloog evenwel naar Spanje om de doelman op andere gedachten te brengen, maar dat is dus niet gelukt. Courtois is overigens wél beschikbaar voor de kwalificatiewedstrijden voor het Europees Kampioenschap van 2028. "Voor Van Bommel is dat goed, maar hij antwoordde dat hij mij dan geen basisplaats kan garanderen. Als de doelman die de Nations League keept het goed doet, kan het zijn dat Van Bommel met hem doorgaat. Ik wil evenwel vechten voor mijn plaats. Ik wil bewijzen dat ik dan weer eerste keeper ben", aldus Courtois.

Programma België in de Nations League

Van Bommel maakt op vrijdag 25 september zijn debuut als bondscoach van België met een uitwedstrijd tegen Italië. Drie dagen later (maandag 28 september) volgt een thuisduel met Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober komt Turkije op bezoek, waarna de Rode Duivels de interlandperiode afsluit met een uitwedstrijd tegen Frankrijk.