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Van Bommel neemt opvallende stap na aanstelling bij België: 'Om controverse te vermijden...'

24 juli 2026, 08:25
Mark van Bommel met op de achtergrond de vlag van België
Foto: © Imago / Realtimes
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Mark van Bommel is nog maar net aangewezen als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, maar kijkt al nadrukkelijk vooruit. De Nederlander voerde donderdag een uitgebreid overleg met sportief directeur Vincent Mannaert over de toekomst van de Belgische nationale ploeg en heeft daarbij direct een opvallend voornemen uitgesproken: hij wil zo snel mogelijk Frans leren. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Tijdens het langdurige gesprek met Mannaert stond vooral de invulling van de komende jaren centraal. De Raad van Bestuur van de KBVB moet de benoeming nog officieel bekrachtigen, maar dat geldt als een formaliteit. De oud-international tekent een contract tot en met het EK van 2028.

Van Bommel wil snel Frans onder de knie krijgen

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Binnen de technische staf zal Nederlands de voertaal zijn. Van Bommel krijgt ondersteuning van drie landgenoten en een Vlaming. Reinier Robbemond wordt veldtrainer, Alex Abresch maakt de overstap van Antwerp als videoanalist en Boudewijn Zenden sluit aan als assistent. Zenden spreekt vloeiend Frans dankzij zijn periode als speler in Frankrijk.

Dat is een taal die Van Bommel zelf zo snel mogelijk wil beheersen. In Wallonië ontstond onrust omdat de nieuwe bondscoach geen Frans spreekt. Om die discussie weg te nemen, wil hij zich snel de taal eigen maken, of in ieder geval voldoende basiskennis opdoen om zich verstaanbaar te maken. "Opmerkelijk, want zijn voorganger Garcia sprak… geen Nederlands, en daar werd in Vlaanderen nooit een probleem van gemaakt", schrijft Het Nieuwsblad. "Om eventuele controverse te vermijden, is Van Bommel wel zinnens zo snel mogelijk Frans te leren – of toch minstens het basisvocabulaire."

Ook Maarten Martens krijgt een rol binnen de staf van de Rode Duivels. De voormalig middenvelder van onder meer Anderlecht en AZ was tot januari hoofdtrainer van AZ, waarna hij vertrok. Nu kiest hij voor een functie als assistent van Van Bommel.

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Mark van Bommel

Mark van Bommel
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (22 apr. 1977)

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