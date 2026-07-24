Ochtendkranten zeggen allemaal hetzelfde na zege van Ajax in Servië

De Nederlandse ochtendkranten zijn lovend over het spel van Ajax op bezoek bij FK Vojvodina (1-4 winst). Bij het debuut van trainer Míchel Sánchez was zijn hand direct terug te zien, zo klinkt het.

Ajax boekte donderdag een overtuigende zege op FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League, waarmee het zich een goede uitgangspositie verschafte voor de return van volgende week. “Míchel zag zijn ploeg niet alleen winnen, het speelde een uur lang zoals hij het graag wil zien”, zo concludeert De Telegraaf na afloop van de wedstrijd. “Aanvallend, soms frivool en technisch verzorgd.” Toch miste Ajax in de wedstrijd de nodige kansen en zakte de ploeg het laatste half uur ver weg. “Het bevestigde zijn woorden van voor de wedstrijd: ‘Het heeft tijd nodig om onze speelstijl en filosofie in te passen’.”

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Het Algemeen Dagblad stelt dat Míchel zeker ‘tevreden’ mag zijn met het resultaat in Servië. “Ajax speelde donderdagavond een meer dan prima wedstrijd op bezoek bij FK Vojvodina”, klinkt het. De krant zag de Amsterdammers vanaf het begin van de wedstrijd domineren. “Kans na kans krijgt de ploeg. En zo ziet hij het graag, de man die deze avond ogenschijnlijk kalm voor de dug-out van Ajax staat.”

Ook De Volkskrant zag de hand van Míchel tegen Vojvodina al terug in het spel van Ajax. “Ajax oogde getergd en voetbalde bij vlagen snel vooruit in het oude Servische stadionnetje”, klinkt het. “De invloed van de nieuwe trainer Miguel Ángel Sánchez Muñoz is steeds beter zichtbaar, zo blijkt onder meer uit de vele positiewisselingen, een aanvallende middenvelder (Oscar Gloukh) die veel dichter op de spits (de donderdagavond opvallend bedrijvige Kasper Dolberg) speelt en het veelvuldige en vooral snelle combineren, waar dan ook op het veld.” De krant benadrukt dat zeker niet alles goed ging. “Maar de intenties waren duidelijk.”