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Ochtendkranten zeggen allemaal hetzelfde na zege van Ajax in Servië

24 juli 2026, 09:43
Míchel Sánchez van Ajax
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De Nederlandse ochtendkranten zijn lovend over het spel van Ajax op bezoek bij FK Vojvodina (1-4 winst). Bij het debuut van trainer Míchel Sánchez was zijn hand direct terug te zien, zo klinkt het.

Ajax boekte donderdag een overtuigende zege op FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League, waarmee het zich een goede uitgangspositie verschafte voor de return van volgende week. “Míchel zag zijn ploeg niet alleen winnen, het speelde een uur lang zoals hij het graag wil zien”, zo concludeert De Telegraaf na afloop van de wedstrijd. “Aanvallend, soms frivool en technisch verzorgd.” Toch miste Ajax in de wedstrijd de nodige kansen en zakte de ploeg het laatste half uur ver weg. “Het bevestigde zijn woorden van voor de wedstrijd: ‘Het heeft tijd nodig om onze speelstijl en filosofie in te passen’.”

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Het Algemeen Dagblad stelt dat Míchel zeker ‘tevreden’ mag zijn met het resultaat in Servië. “Ajax speelde donderdagavond een meer dan prima wedstrijd op bezoek bij FK Vojvodina”, klinkt het. De krant zag de Amsterdammers vanaf het begin van de wedstrijd domineren. “Kans na kans krijgt de ploeg. En zo ziet hij het graag, de man die deze avond ogenschijnlijk kalm voor de dug-out van Ajax staat.”

Ook De Volkskrant zag de hand van Míchel tegen Vojvodina al terug in het spel van Ajax. “Ajax oogde getergd en voetbalde bij vlagen snel vooruit in het oude Servische stadionnetje”, klinkt het. “De invloed van de nieuwe trainer Miguel Ángel Sánchez Muñoz is steeds beter zichtbaar, zo blijkt onder meer uit de vele positiewisselingen, een aanvallende middenvelder (Oscar Gloukh) die veel dichter op de spits (de donderdagavond opvallend bedrijvige Kasper Dolberg) speelt en het veelvuldige en vooral snelle combineren, waar dan ook op het veld.” De krant benadrukt dat zeker niet alles goed ging. “Maar de intenties waren duidelijk.”

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CG
3.654 Reacties
1.095 Dagen lid
14.077 Likes
CG
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avatar

Mijn mening blijft dat het goed komt met Ajax. Zelf zit ik met twee momenten/datums om te zeggen wat ik van onze Ajax vind. Zo denk ikzelf aan ca. 10 oktober dit jaar en ca. 15 april 2027. Hoe is Ajax Europees dan,
vooral gericht op de maand half april? Al met al dat we de ontwikkelingen sterk in de gaten houden!!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.654 Reacties
1.095 Dagen lid
14.077 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mijn mening blijft dat het goed komt met Ajax. Zelf zit ik met twee momenten/datums om te zeggen wat ik van onze Ajax vind. Zo denk ikzelf aan ca. 10 oktober dit jaar en ca. 15 april 2027. Hoe is Ajax Europees dan,
vooral gericht op de maand half april? Al met al dat we de ontwikkelingen sterk in de gaten houden!!

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Miguel Ángel Sánchez
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (30 okt. 1975)

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