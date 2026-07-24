Live voetbal

FC Groningen wil man met twee wedstrijden voor Feyenoord terug naar Nederland halen

24 juli 2026, 10:21
Malcolm Jeng van Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

FC Groningen hoopt zich deze zomer op huurbasis te versterken met Malcolm Jeng, zo weet de Zweedse sportjournalist Anel Avdic. Het nieuws wordt bevestigd door RTV Noord. De centrale verdediger stond afgelopen seizoen onder contract bij Feyenoord, maar speelde door een gescheurde achillespees slechts twee wedstrijden voor de Rotterdammers.

Groningen nam deze zomer afscheid van Dies Janse en Marvin Peersman, waardoor de club op zoek is naar nieuwe verdedigers. Nadat donderdag met Nikolas Brandis een linksback werd gepresenteerd, wil de Trots van het Noorden ook graag een centrale verdediger aan de selectie toevoegen. Daarvoor is Groningen uitgekomen bij Jeng van Stade Reims.

Artikel gaat verder onder video

Jeng werd afgelopen seizoen door Feyenoord gehuurd met koopoptie, maar tot veel wedstrijden kwam de jonge Zweed niet. De linkspoot liet goede dingen zien in het Europa League-duel bij SC Braga en speelde enkele dagen later ook zijn enige Eredivisiewedstrijd, uitgerekend op bezoek bij FC Groningen. Na een sterke eerste helft liep de jongeling op slag van rust echter een gescheurde achillespees op, waardoor hij de rest van het seizoen niet meer in actie kwam.

Feyenoord besloot de koopoptie in de huurdeal van Jeng niet te lichten, waardoor hij terugkeerde naar Frankrijk. Met de interesse van Groningen kan de 21-jarige centrumverdediger alsnog in Nederland actief blijven. Volgens Avdic mikken de noorderlingen op een huurdeal met koopoptie. Jeng heeft nog een contract tot medio 2029 bij Stade Reims.

➡️ Meer FC Groningen nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord verkoopt Hwang: FC Porto maakt transfersom bekend

Feyenoord verkoopt Hwang: FC Porto maakt transfersom bekend

  • ma 20 juli, 22:21
  • 20 jul. 22:21
  • 7
Transferoverzicht Eredivisie

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2026/27: AZ verhuurt Boogaard aan Willem II

  • Gisteren, 21:03
  • Gisteren, 21:03
  • 2
Luciano Valente

Luciano Valente doet open sollicitatie: ‘Zou een droom zijn’

  • Gisteren, 15:17
  • Gisteren, 15:17
  • 2
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Malcolm Jeng

Malcolm Jeng
Stade de Reims
Team: Reims
Leeftijd: 21 jaar (9 mrt. 2005)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Reims II
0
0
2025/2026
Reims
0
0
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Reims II
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0
9
Groningen
0
0
0
10
Heerenveen
0
0
0
11
NEC
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws