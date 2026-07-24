FC Groningen hoopt zich deze zomer op huurbasis te versterken met , zo weet de Zweedse sportjournalist Anel Avdic. Het nieuws wordt bevestigd door RTV Noord. De centrale verdediger stond afgelopen seizoen onder contract bij Feyenoord, maar speelde door een gescheurde achillespees slechts twee wedstrijden voor de Rotterdammers.

Groningen nam deze zomer afscheid van Dies Janse en Marvin Peersman, waardoor de club op zoek is naar nieuwe verdedigers. Nadat donderdag met Nikolas Brandis een linksback werd gepresenteerd, wil de Trots van het Noorden ook graag een centrale verdediger aan de selectie toevoegen. Daarvoor is Groningen uitgekomen bij Jeng van Stade Reims.

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Jeng werd afgelopen seizoen door Feyenoord gehuurd met koopoptie, maar tot veel wedstrijden kwam de jonge Zweed niet. De linkspoot liet goede dingen zien in het Europa League-duel bij SC Braga en speelde enkele dagen later ook zijn enige Eredivisiewedstrijd, uitgerekend op bezoek bij FC Groningen. Na een sterke eerste helft liep de jongeling op slag van rust echter een gescheurde achillespees op, waardoor hij de rest van het seizoen niet meer in actie kwam.

Feyenoord besloot de koopoptie in de huurdeal van Jeng niet te lichten, waardoor hij terugkeerde naar Frankrijk. Met de interesse van Groningen kan de 21-jarige centrumverdediger alsnog in Nederland actief blijven. Volgens Avdic mikken de noorderlingen op een huurdeal met koopoptie. Jeng heeft nog een contract tot medio 2029 bij Stade Reims.