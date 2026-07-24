Jürgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland, zo maakt de Duitse voetbalbond (DFB) bekend via de officiële kanalen. De voormalig trainer van Liverpool wordt de opvolger van Julian Nagelsmann, die na het mislukte WK opzij werd geschoven.

Duitsland beleefde met Nagelsmann aan het roer een teleurstellend WK. Onze oosterburen eindigden weliswaar bovenaan in een groep met Ivoorkust, Ecuador en Curaçao, maar sneuvelden in de zestiende finale na strafschoppen tegen Paraguay. Dat was ook direct de laatste wedstrijd van Nagelsmann als bondscoach.

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De afgelopen weken werd de naam van Klopp hevig in verband gebracht met het bondscoachschap. Inmiddels heeft de DFB zijn aanstelling bevestigd. Pepijn Lijnders, die eerder met Klopp samenwerkte bij Liverpool, gaat onderdeel uitmaken van zijn technische staf. “Het nationale team kan Duitsers als niets anders verenigen”, begint Klopp op de website van de bond. “Dat is precies wat deze taak voor mij zo bijzonder maakt. Ik kijk uit naar deze bijzondere taak in het Duitse voetbal, die we met nederigheid en geduld zullen aanpakken.” De kersverse bondscoach belooft een team te ontwikkelen dat ‘voor elkaar vecht, van voetbal geniet en waar de mensen in ons land zich volledig achter kunnen scharen’.

Klopp zal nu zo’n twee maanden moeten wachten op zijn debuut. In de interlandperiode van eind september zal hij voor het eerst langs de lijn staan bij Duitsland in de Nations League. In de Johan Cruijff ArenA is het Nederlands elftal op 24 september de tegenstander.