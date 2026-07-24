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Club Brugge wil AZ beroven van basisspeler, eerste bod onvoldoende

24 juli 2026, 12:33
Spelers van AZ tijdens de strafschoppenreeks tegen Go Ahead Eagles
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Club Brugge heeft een bod ingediend bij AZ voor Peer Koopmeiners, zo melden SoccerNews en Voetbal International. De Belgische kampioen wil de controleur graag aan de selectie toevoegen, terwijl hij zelf ook graag de stap naar Brugge maakt. AZ houdt een transfer vooralsnog echter tegen.

Koopmeiners ontwikkelde zich de afgelopen twee seizoenen tot onmisbare schakel op het middenveld bij AZ. De 26-jarige middenvelder kwam afgelopen jaar tot vijftig duels in de hoofdmacht van de Alkmaarders, waarin hij vier keer trefzeker was en drie assists gaf. Koopmeiners ligt nog vast tot medio 2028 in het AFAS Stadion en AZ zou hem dan ook graag nog een jaar bij de club houden.

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Club Brugge heeft Koopmeiners echter geïdentificeerd als belangrijk doelwit om het middenveld te versterken. De Belgische kampioen heeft zich al met een bod in Alkmaar gemeld en de controleur zou zelf ook dolgraag naar Brugge verhuizen. Het eerste bod van Club Brugge, zo’n elf miljoen euro inclusief bonussen, voldoet nog zeker niet aan de vraagprijs van AZ.

VI weet namelijk dat men in Alkmaar zeker vijftien miljoen euro wil ontvangen voor Koopmeiners, die volgens het algoritme van FootballTransfers een marktwaarde van 9,9 miljoen euro vertegenwoordigt. Het lijkt volgens het weekblad echter ‘een kwestie van tijd’ voordat Club Brugge terug gaat komen met een verbeterde aanbieding.

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Peer Koopmeiners

Peer Koopmeiners
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 26 jaar (4 mei 2000)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
29
2
2024/2025
AZ
36
1
2023/2024
Almere
31
0
2022/2023
AZ
6
0

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