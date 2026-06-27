Lequincio Zeefuik vindt nieuwe club in de Eredivisie en verlaat AZ

gaat AZ verlaten, zo meldt Voetbal International zaterdagochtend vroeg. De 21-jarige spits heeft in Alkmaar weinig perspectief en mag uitwijken naar een nieuwe club.

Zeefuik is bij AZ in het bezit van een contract tot de zomer van 2029, maar kreeg onlangs te horen dat hij niet voorkomt in de plannen van de Alkmaarders. Datzelfde gold voor Mayckel Lahdo, Maxim Dekker, Ibrahim Sadiq en Zico Buurmeester.

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Zeefuik werd afgelopen seizoen door AZ een halfjaar verhuurd aan Heracles Almelo. Hij maakte twee doelpunten in dertien Eredivisie-wedstrijden en kon de Almeloërs niet behoeden voor degradatie.

Voetbal International meldde eerder deze week dat het nu Fortuna Sittard is dat Zeefuik graag wil huren van AZ. Volgens het weekblad dreigden de onderhandelingen eerder stuk te lopen, omdat AZ meer heil zag in een verkoop van de Nederlands jeugdinternational. Dat zou voor Fortuna Sittard financieel niet haalbaar zijn.

Het lijkt er echter op dat AZ en Fortuna Sittard elkaar nu toch gevonden hebben in een deal. Voetbal International meldt dat de twee clubs ‘in hoofdlijnen rond zijn’. Waarschijnlijk gaat het om een huurdeal voor één seizoen.

Zeefuik moet Fortuna Sittard gaan voorzien van een broodnodige kwaliteitsinjectie voorin. De Limburgers, getraind door Danny Buijs, namen eerder afscheid van Kaj Sierhuis (NEC) en Paul Gladon (NAC Breda).