Stan Valckx onthult: PSV was dichtbij komst Cristiano Ronaldo

Stan Valckx was in 2001 uiterst dicht bij het aantrekken van voor PSV, zo onthult hij in gesprek met ELF Voetbal. De toenmalige scout van de Eindhovenaren had de piepjonge Portugees al gesproken en beschikte over zijn telefoonnummer, maar zag de huidige aanvaller van Al-Nassr uiteindelijk naar Engeland vertrekken.

Tijdens het paasweekend van 2001 reisde de oud-verdediger af naar het Franse Nantes om het jeugdtoernooi Tournoi de Montaigu bij te wonen. Op dat toernooi viel het oog van de scout direct op de destijds zestienjarige jeugdspeler van Sporting Clube de Portugal. Omdat Valckx tussen 1992 en 1994 zelf voor de club uit Lissabon speelde, is de voetbalbestuurder de Portugese taal machtig. Dit bleek een groot voordeel toen hij de jonge vleugelaanvaller na het laatste fluitsignaal benaderde.

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Tijdens een tien minuten durend gesprek informeerde de PSV-afgevaardigde naar de toekomstplannen van het talent. De tiener kende de Brabantse club en wist dat Braziliaanse grootheden als Romário en Ronaldo in Eindhoven hadden gespeeld. "Ik had na die wedstrijd al genoeg gezien en ben meteen na de wedstrijd teruggereden naar Eindhoven", vertelt Valckx. Hij was zwaar onder de indruk van de fysieke en technische kwaliteiten van de speler. "Ik had nog nooit een speler zo jong, zo compleet gezien".

Na het toernooi belde de scout de beloftevolle speler nog enkele keren om hem te overtuigen van een overstap naar Nederland. Via het talent kreeg de Eindhovense delegatie het nummer van zijn zaakwaarnemer, maar al snel bleek dat er veel kapers op de kust waren. De clubleiding van PSV vond de destijds gevraagde transfersom van om en nabij de tien miljoen dollar te gortig voor een jeugdspeler. In 2003 tekende de veelbelovende technicus bij Manchester United. "We voelden ons wel een beetje genaaid en waren teleurgesteld, omdat we zo dichtbij waren", blikt hij terug. Achteraf beseft de scout dat een Eindhovens huwelijk waarschijnlijk van korte duur was geweest, gezien de enorme potentie van de Portugees.