Ajax wist donderdag zijn eerste wedstrijd onder Míchel Sánchez op overtuigende wijze te winnen. In de tweede voorronde van de Conference League eindigde het op bezoek bij FK Vojvodina in 1-4. Na afloop van de wedstrijd was er bij Ziggo Sport echter geen nabeschouwing te zien.

Ajax heeft zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen erop zitten. De Amsterdammers gingen voor de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League op bezoek bij Vojvodina in Servië. Met een 1-4 zege verschaften ze zich daar een goede uitgangspositie voor de return van volgende week.

Artikel gaat verder onder video

Al met al een geslaagd debuut voor hoofdtrainer Míchel. Dat kan echter niet worden gezegd over de uitzending van Ziggo Sport rondom de wedstrijd. Voor de wedstrijd probeerde de rechtenhouder nog wel een voorbeschouwing uit te zenden, maar die werd geteisterd door technische problemen. Zo was analist Jan van Halst even in beeld te zien, maar was hij niet te horen. Ook het interview met Míchel voor de wedstrijd werd zonder geluid uitgezonden.

Doordat het voor de wedstrijd fout ging met de verbinding, besloot Ziggo Sport om in te grijpen. Zo vond er halverwege de wedstrijd geen rustanalyse plaats, terwijl ook de nabeschouwing niet live werd uitgezonden. Overigens heeft de zender wel een korte nabeschouwing opgenomen en deze op de website geüpload.