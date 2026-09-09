Rodri verbaast zich over tegenstander vanaf de bank: 'Ze zijn echt slecht, man'

heeft tijdens de ruime overwinning van FC Barcelona op Valencia voor opvallende uitspraken gezorgd. De dertigjarige middenvelder, die afgelopen zomer de overstap maakte naar de Catalaanse grootmacht, bekeek het duel vanaf de bank en kon maar moeilijk geloven wat hij van de tegenstander zag.

In beelden van het Spaanse programma El Día Después is te horen hoe de kersverse wereldkampioen zich kritisch uitlaat tegenover Barcelona-verdediger Pau Cubarsí. "Ze zijn heel zwak. Echt heel zwak", zou de aanwinst van de Catalanen hebben gezegd. Even later maakt de controleur zijn oordeel nog duidelijker: "Ze zijn echt slecht, man."

🚨🚨🎙️| CAUGHT ON CAMERA: Rodri and Pedri on Valencia — "They are 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐛𝐚𝐝, man; they are terrible.



"How did they finish last year? They didn't even get past the midfield line..." 😭



[@sport] pic.twitter.com/3oS72RZ67S — CentreGoals. (@centregoals) September 7, 2026

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De Spaanse international vroeg de negentienjarige Cubarsí vervolgens hoe de tegenstander het vorige seizoen was geëindigd. Toen hij hoorde dat de club als negende was geëindigd en daarmee dicht bij Europees voetbal was gekomen, reageerde de aanwinst vol onbegrip. Volgens hem was daar tijdens het duel weinig van terug te zien.

De ex-speler van Manchester City wees daarbij specifiek op het spelbeeld in de tweede helft. De thuisploeg zou er volgens hem nauwelijks in zijn geslaagd om over de middenlijn te komen. Barcelona had de wedstrijd inderdaad volledig onder controle en liep door doelpunten van onder meer Lamine Yamal en Dani Olmo uiteindelijk uit naar een overtuigende zege. Dat de opponent momenteel met slechts één punt op de laatste plaats van de ranglijst bungelt, sluit aan bij de harde woorden vanaf de reservebank.

De uitspraken van de Spanjaard zijn opvallend, mede omdat hij zelf ook jarenlang actief was in de Premier League en het niveau van beide competities dus goed kent. Zijn kritiek was overigens specifiek gericht op de prestatie van de hekkensluiter tegen de ploeg van trainer Hansi Flick, en niet op het niveau van de Spaanse competitie als geheel.