Droomstart voor Ayase Ueda: Japanse spits verovert Lille in recordtempo

is bezig aan een absolute droomstart bij LOSC Lille. De Japanse spits maakte onlangs bij zijn debuut in de Ligue 1 direct de winnende treffer tegen Toulouse FC en sloeg dinsdagavond opnieuw toe. In zijn eerste Champions League-wedstrijd voor de Franse club had de ex-Feyenoorder slechts twaalf minuten nodig om het net te vinden tegen Real Betis. De achterban van Lille lijkt na twee optredens al volledig overtuigd van de kwaliteiten van hun nieuwe aanwinst.

De 28-jarige international werd eind augustus voor een bedrag van ongeveer vijftien miljoen euro overgenomen van Feyenoord. In Rotterdam-Zuid kroonde hij zich vorig seizoen nog tot topscorer van de Eredivisie. Bij zijn nieuwe club werd hij de eerste Japanner in de clubhistorie. Zijn start in Frankrijk had in ieder geval nauwelijks beter gekund.

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Tegen Toulouse maakte de spits als invaller direct het verschil. Hij kwam na een klein uur binnen de lijnen voor de ervaren Olivier Giroud en kopte in de 73ste minuut de beslissende 0-1 tegen de touwen. Ook op het hoogste Europese podium liet de Japanner zich dinsdagavond direct gelden. Tegen Real Betis stond Ueda in de basis en opende hij al vroeg in het duel de score. De negentienjarige Ethan Mbappé leverde vanaf de rechterkant een uitstekende voorzet af, waarna de spits van dichtbij raak kopte in de korte hoek.

Na de 2-3 van Troy Parrott, die deze zomer AZ verruilde voor Real Betis, ging het helemaal mis voor Lille. Ethan Mbappé kreeg een directe rode kaart na een elleboogstoot in het gezicht van Nathan. Lille moest daardoor met tien man verder, maar Ueda mocht opvallend genoeg nog geruime tijd blijven staan. De Japanner werd uiteindelijk pas in de 77e minuut naar de kant gehaald, op dat moment stond Lille met 2-3 achter. Die stand bleef tot het eind op het scorebord staan en zo was Troy Parrot de grote man met zijn winnende goal.

Op sociale media wordt ondertussen vol enthousiasme gereageerd op de vliegende start van de Japanner. "Ueda voor 15 miljoen euro is een van de beste transfers van deze zomer", zo schrijft een fan. "Een doelpunt bij zijn Ligue 1-debuut en nu ook een doelpunt bij zijn Champions League-debuut voor Lille. Superondergewaardeerd". Een andere supporter is al volledig verkocht door de prestaties van de zomeraanwinst. "Ueda, ik ben nu al verliefd, weet dat", klinkt het op de online platformen.

Niet alleen in Frankrijk, maar ook vanuit andere landen klinkt er bewondering voor de trefzekere Aziaat: "Mijn Ayase Ueda is nu al doelpunten aan het maken in de Champions League", schrijft een Portugese fan. De reacties zijn niet allemaal even uitgebreid, maar de boodschap is overal duidelijk. "Ueda is een héél goede spits", schrijft een fan, terwijl een andere supporter het nog enthousiaster verwoordt: "UEDA IS BIZAR!!!!". De Franse aanhang lijkt in ieder geval volop te genieten van wat de miljoenenaankoop te bieden heeft. "Het voetbal dat Ueda mij voorschotelt, daar ben ik helemaal vóór", klinkt het enthousiast.

De ex-speler van Feyenoord heeft daarmee in een paar dagen tijd een bijzonder visitekaartje afgegeven in zijn nieuwe thuisland. Met twee wedstrijden, twee doelpunten en zowel tegen Toulouse als tegen Real Betis een duidelijke hoofdrol, kan gesproken worden van een succesvolle introductie.

Ueda es un gran gran delantero — Quique (@quiquemonleon_) September 8, 2026

Bon ben la hype pour Ueda est encore plus grande qu'à son arrivée



J'aime beaucoup son intégration — Lillerenze 🍺 (@Lillerenze) September 8, 2026

Ueda for €15m is one of best bit of business this summer. Goal in Ligue 1 debut and now goal in UCL debut for Lille. Super underrated. — Rabib Khan (@KhanRabib) September 8, 2026

UEDA É BIZARRO!!!! — HY (@h1d3k1_21y) September 8, 2026

Le football que me propose Ueda je suis IN — .7 (@tim7oclock) September 8, 2026