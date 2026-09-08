Rafael van der Vaart en Ruud Gullit compleet verbijsterd door Hélène Hendriks

Hélène Hendriks heeft dinsdagavond in de voorbeschouwing van het Champions League-duel tussen Real Madrid en Internazionale voor verbazing gezorgd bij Rafael van der Vaart en Ruud Gullit. De twee analisten van Ziggo Sport konden zich absoluut niet vinden in wat de presentatrice zei over .

Dumfries maakt dinsdag in de thuiswedstrijd tegen Internazionale zijn Champions League-debuut voor Real Madrid. Het is een weerzien met zijn voormalig werkgever: de Nederlandse rechtsback stond vanaf 2021 vijf seizoenen onder contract bij Inter, alvorens hij in de afgelopen transferperiode voor twintig miljoen euro verkaste naar Real Madrid.

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Van der Vaart verwacht dat Dumfries gaat slagen bij Real Madrid, ondanks dat hij van mening is dat de overgang van Inter naar de Spaanse grootmacht groot is. “In Spanje wordt er meer van je verlangd dan alleen langs het lijntje rennen”, stelt de oud-voetballer en analist.

“Dat kan hij ook gewoon. Hij pikt toch weer steeds aan bij een volgend niveau. Dat vind ik hartstikke knap”, vervolgt Van der Vaart, die verwacht dat trainer José Mourinho bij Real Madrid veel plezier gaat beleven aan Dumfries. “Ik denk ook dat dit elftal zo’n type nodig heeft. Die fans daar gaan ook echt van hem houden, omdat hij alles geeft. Het ziet er soms onbeholpen uit, maar je kunt niet zeggen dat hij zijn best niet doet.”

“Hij speelt bijna meer als een rechtermiddenvelder of rechterflankspeler”, haakt Gullit in. “Wat heel knap van hem is, is dat hij het juiste moment kan uitkiezen. Hij moet af en toe wel werken aan zijn pass. Als hij tijd heeft, heeft hij een goede voorzet. Het ligt ook een beetje aan degene die voor hem staat. Als hij iemand voor zich heeft die aan de lijn plakt: daar heeft hij niks aan. Dat hebben we ook bij Oranje gezien. Dan kan hij niet naar voren en wordt het alleen maar lastiger.”

Hendriks laat dan een kritisch geluid horen: “Ik moet wel eerlijk zeggen dat toen ik die combinatie Dumfries – Mourinho zag, ik niet meteen dacht: dat is een match made in heaven.”

Die opmerking van Hendriks zorgt voor complete verbazing aan tafel. “Juist wel!”, roept Van der Vaart. Gullit vult aan: "Hij geeft alles. Dat is het enige dat Mourinho vraagt. Als je een speler hebt die alles geeft en de juiste momenten uitkiest, dan is hij een speler naar zijn hart.”