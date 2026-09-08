Persconferentie van Hansi Flick verloopt uiterst pijnlijk voor Feyenoord

De persconferentie van Hansi Flick in aanloop naar het Champions League-duel tussen Barcelona en Feyenoord is uiterst opmerkelijk verlopen. De hoofdtrainer van de Spaanse grootmacht stond de internationale pers uitgebreid te woord, maar zweeg volledig over één onderwerp.

Barcelona en Feyenoord openen hun Champions League-seizoen woensdagavond in het Camp Nou met een wedstrijd tegen elkaar. De aftrap van het duel staat gepland om 18.45 uur.

Flick schoof dinsdag aan voor een persconferentie en sprak onder meer over Frenkie de Jong. De middenvelder van Barcelona en het Nederlands elftal heeft sinds het WK last van zijn knie en kwam dit seizoen nog niet in actie. Zijn herstel verloopt echter voorspoedig. “Ik verwacht dat we hem over een paar weken weer op het veld zien”, vertelde Flick. “Frenkie beschikt over ontzettend veel kwaliteit. Ik ben blij dat hij onderdeel is van de ploeg.”

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Flick is bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van Barcelona. Hij werd al tweemaal landskampioen, maar wist in de Champions League nog geen eremetaal te winnen met de Catalanen. De Duitser heeft goede hoop dat daar dit seizoen verandering in kan komen. “Op dit moment ziet het er allemaal goed uit. Ik zie veel kwaliteit en intensiteit. De spelers volgen onze voetbalideeën en ik zie veel communicatie binnen het elftal.”

Opvallend is dat het tijdens de persconferentie niet ging over Feyenoord, aanstaande woensdag de tegenstander. Sterker nog: de naam van de Rotterdamse ploeg viel geen enkele keer tijdens het perspraatje van Flick.

Er waren voldoende Nederlandse journalisten aanwezig in de persruimte, maar die vroegen Flick niet naar Feyenoord. Dat wordt op social media onder meer Sinclair Bischop aangerekend: de ESPN-journalist kreeg de gelegenheid om een vraag te stellen, maar koos ervoor om Lamine Yamal, die later op de persconferentie aanschoof, te vragen naar zijn mening over nieuwbakken Oranje-bondscoach Xavi Hernández. “Jij gaat vragen stellen over het Nederlands elftal. Trieste kerel!”, schrijft een volger bijvoorbeeld kritisch.