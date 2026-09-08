Liverpool-ster overwoog vertrek en haalt uit naar club: 'Maakt me erg verdrietig'

heeft serieus overwogen om Liverpool afgelopen zomer achter zich te laten, zo laat hij weten tegenover The Athletic. De clubleiding liet hem weten voorlopig geen nieuwe verbintenis te willen bespreken. De middenvelder zag hoe teamgenoten Ryan Gravenberch en Dominik Szoboszlai wel werden beloond met lucratieve contracten en steekt zijn teleurstelling daarover niet onder stoelen of banken. Hoewel er concrete interesse was van onder meer Manchester City en Chelsea, besloot de Argentijn uiteindelijk toch op Anfield te blijven.

De huidige verbintenis van Mac Allister bij de Engelse grootmacht loopt nog door tot medio 2028. Toch hoopte de international op een opwaardering. "Er was natuurlijk een kans dat ik vertrok. Ik kreeg het nieuws dat de club niet in de positie was om me een nieuw contract aan te bieden, wat me natuurlijk erg verdrietig maakte", zo vertelt de rechtspoot in aanloop naar het nieuwe Champions League-seizoen. "Ik zie Dominik en Ryan hun contracten verlengen, waar ik heel blij om ben omdat ze het verdienen. Maar tegelijkertijd maakt het me verdrietig dat ik de mijne niet heb gekregen", klinkt het eerlijk.

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Een duidelijke uitleg over het uitblijven van een nieuwe aanbieding kreeg de spelverdeler naar eigen zeggen nooit. De gesprekken in de bestuurskamer vonden bovendien niet met hemzelf plaats. "Het was geen rechtstreeks gesprek met mij, maar met mijn agent. Wat ik van mijn agent hoorde, was dat ze niet in de positie waren om te verlengen. Het is echt jammer", aldus de controleur. Door de onduidelijke contractsituatie keek de sterspeler naar andere mogelijkheden. Ook Atlético Madrid toonde interesse, maar een transfer bleef uit. "Er waren opties om te vertrekken, maar ik denk dat ik op dit moment bij de juiste club zit", verklaart Mac Allister.

De keuze om in Engeland te blijven, hangt nauw samen met de komst van Andoni Iraola. Onder de nieuwe manager is de Zuid-Amerikaan overtuigd geraakt van de sportieve plannen op Anfield. "Sinds ik in de voorbereiding kwam en onder Andoni werkte, kon ik zien dat er iets speciaals was", legt hij uit. Dit seizoen is de middenvelder weer een vaste waarde, nadat hij de vorige jaargang onder de inmiddels ontslagen Arne Slot nog volledig met fysieke pijn afwerkte.

Ondanks de opgelopen deuk in het vertrouwen benadrukt hij dat hij zich voor de volle honderd procent blijft inzetten voor de supporters. Deze week wacht voor Liverpool de Champions League-opener tegen Atlético Madrid en daar ligt nu de volledige focus op. "Ik hou van deze club, ik hou ervan om hier te zijn en ik hou van de fans", besluit Mac Allister. Een toekomstige verlenging sluit de spelmaker dan ook niet uit: "Misschien veranderen ze van gedachten. Ik denk dat het ervan afhangt hoe ik de komende jaren presteer", zo klinkt het tot slot.