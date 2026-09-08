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Amrabat stopt tijdelijk als international van Marokko door conflict met bondscoach

8 september 2026, 17:28
Sofyan Amrabat
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Sofyan Amrabat heeft via Instagram laten weten zich voorlopig niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg van Marokko. De kersverse middenvelder van Ajax weigert nog langer in actie te komen onder de huidige bondscoach, Mohamed Ouahbi. Van een definitief interlandpensioen is volgens de dertigjarige controleur echter geen sprake.

De breuk tussen de routinier en de Marokkaanse trainer komt vlak voor de naderende interlandperiode. Amrabat maakt bewust niet bekend wat precies de aanleiding is voor de vertrouwensbreuk. "Uit respect voor het nationale team en iedereen die erbij betrokken is, houd ik de redenen achter deze beslissing liever privé", aldus de aanwinst van de Amsterdammers. 

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Hij noemt het afmelden een zware keuze. "Het vertegenwoordigen van Marokko is de grootste eer van mijn carrière geweest. Sinds mijn eerste oproep, twaalf jaar geleden, heb ik alles gegeven voor mijn land en het nationale shirt met trots gedragen", schrijft de international. Toch is de situatie nu onhoudbaar voor hem. "Ik voel me niet in staat om het nationale team te blijven vertegenwoordigen onder de huidige bondscoach. Daarom stel ik mezelf niet beschikbaar voor de selectie zolang hij de leiding heeft", vervolgt hij. Een rentree sluit de nummer 6 van Ajax echter niet uit: "Ik wil duidelijk zijn: ik stop niet met internationaal voetbal en sluit de deur naar een terugkeer bij Marokko niet".

Voorlopig zal de focus van de dertigjarige middenvelder volledig op zijn nieuwe werkgever in Amsterdam komen te liggen. Eind augustus tekende hij een contract tot medio 2028 in de Johan Cruijff ArenA. Terwijl de nationale ploeg zich opmaakt voor de kwalificatiewedstrijden, blijft de nieuweling achter in Nederland om verder aan zijn wedstrijdfitheid te werken.

Statement Amrabat
© Imago
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Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (21 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Betis
17
0
2025/2026
Fenerbahçe
2
0
2024/2025
Fiorentina
2
0

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