De Champions League brengt Feyenoord woensdagavond naar een van de meest iconische voetbaltempels ter wereld. In Camp Nou wacht de confrontatie met FC Barcelona. Wat staat de Rotterdammers precies te wachten en waar liggen de kansen tegen het elftal van Hansi Flick?

Barcelona is het seizoen uitstekend begonnen met negen punten uit drie wedstrijden. Vooral de scoringsdrift van de Catalanen valt enorm op: de teller staat inmiddels al op twaalf doelpunten. En dat zelfs zonder Robert Lewandowski, die deze zomer vertrok bij de Catalanen. Het vertrek van de Pool is door trainer Hansi Flick opgevangen met buitenspeler Raphinha. Hij speelt nu in de punt van de aanval. Met vijf doelpunten vult de Braziliaan die rol voorlopig genadeloos in.

Barcelona versterkt zich op meerdere fronten

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De landskampioen van Spanje heeft een roerige transferzomer achter de rug. Na het vertrek van Lewandowski was Julián Álvarez topkandidaat om de Poolse goalgetter te vervangen. Atlético Madrid wilde echter onder geen enkele voorwaarde meewerken aan een transfer. Barcelona moest noodgedwongen omschakelen en haalde in de slotfase van de transfermarkt Gabriel Jesus voor een bedrag van rond de tien miljoen euro op bij Arsenal. Ook op andere plekken kwam er versterking. Zo kwam wereldkampioen Rodri voor zestig miljoen euro over van Manchester City en kreeg de aanval een enorme kwaliteitsinjectie met snelheidsmonsters Karim Adeyemi en de duurste aankoop deze zomer, Anthony Gordon. De Engelse buitenspeler maakte voor 80 miljoen euro de overstap van Newcastle United.

Barcelona creëert chaos met positiewisselingen

Met de nieuwe namen heeft Flick meer mogelijkheden gekregen om zijn favoriete agressieve speelwijze uit te voeren. Feyenoord kan een tegenstander verwachten waarvan het spelen met een hoge lijn en het vroegtijdig druk zetten met hoge intensiteit de meest herkenbare kenmerken zijn. Een ander opvallend aspect is de manier waarop spelers tijdens het aanvallen voortdurend van positie wisselen. Daardoor kan Barcelona tijdens een wedstrijd verschillende veldbezettingen aannemen.

In een 3-1-6, met drie verdedigers, één speler daarvoor en zes aanvallend ingestelde spelers, ontstaan aan beide zijkanten driehoeken. Aan de linkerkant kunnen Gordon, Xavi Espart en Pedri elkaar voortdurend afwisselen, terwijl Raphinha, Lamine Yamal en Fermín López dat aan de rechterkant doen. Ook kan Pedri naast Bernal komen te spelen in een 3-2-5. Barcelona heeft daardoor een extra speler centraal op het middenveld en kan daar meer controle krijgen. Raphinha zakt daarnaast soms terug, waardoor centraal een ruit ontstaat met Espart, Pedri en Bernal, zoals te zien in de wedstrijd tegen Athletic Bilbao.

© Imago

© Imago

© Imago

© Imago

Het gevolg van al die beweging is dat Feyenoord voortdurend voor een keuze komt te staan: volgen ze hun directe tegenstander, of bewaken ze de ruimte die daardoor ontstaat?

Raphinha krijgt sleutelrol binnen Barcelona

Eerder werd Raphinha al genoemd als de man die de spitspositie moet invullen na het vertrek van Lewandowski. De Braziliaan heeft er dit seizoen echter een extra verantwoordelijkheid bij gekregen: hij is de nieuwe eerste aanvoerder van Barcelona. Daarmee is zijn rol binnen het elftal verder uitgebreid. Flick roemt niet alleen zijn werklust en technische kwaliteiten, maar ziet Raphinha ook als iemand die de ploeg vooruit kan helpen op moeilijke momenten. Als nieuwe aanvoerder is hij bovendien steeds nadrukkelijker degene die het goede voorbeeld moet geven, zeker bij het drukzetten.

Hoge druk biedt Feyenoord mogelijkheden

Juist in de manier waarop Barcelona drukzet, liggen kansen voor Feyenoord. De ploeg van Flick zet hoog druk en probeert de tegenstander snel vast te zetten, maar wanneer Feyenoord daaronderuit weet te spelen, kan er veel ruimte ontstaan. Spelers als Gjivai Zechiël en Luciano Valente kunnen daarin belangrijk zijn door onder druk de bal vast te houden en de eerste Barcelona-linie uit te spelen. Zodra dat lukt, komt de hoge defensieve lijn van Barcelona bloot te liggen en ontstaat er ruimte achter de verdediging. Feyenoord zal dan snel moeten omschakelen en met loopacties en dieptepasses proberen die ruimte te benutten.

Feyenoord hoeft woensdagavond niet zonder kansen naar Camp Nou af te reizen, maar het verschil in kwaliteit blijft groot. Barcelona beschikt over een aanvalsspel dat door de vele positiewisselingen en beweging moeilijk te verdedigen is en de Rotterdammers zwaar op de proef zal stellen. Toch zijn er momenten waarop de Catalanen kwetsbaar kunnen zijn. Feyenoord zal die spaarzame momenten moeten herkennen en optimaal benutten om kans te maken op een resultaat.