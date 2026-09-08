Wim Kieft heeft te doen met Anthony Correia. De eerste vier Eredivisie-wedstrijden leverden slechts één punt op voor FC Utrecht, dat bovendien aankijkt tegen een 1-3 achterstand in de gestaakte wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In het programma Rondo spreekt Kieft van het ergst denkbare ‘horrorscenario’.

Correia loodste Telstar vorig seizoen naar een verdienstelijke veertiende plaats en kreeg veel complimenten voor het veldspel van de ploeg. Het leverde Correia een nominatie op voor de prijs van Trainer van het Jaar én een overstap naar Utrecht. De hooggespannen verwachtingen worden voorlopig echter niet waargemaakt.

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Utrecht opende met nederlagen tegen FC Groningen (2-1) en AZ (1-4). Daarna volgde een 3-3 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam en een forse nederlaag tegen PSV (1-6). Zaterdag kwam Go Ahead op een 0-3 voorsprong in Stadion Galgenwaard, waarna boze fans vuurwerk op het veld gooiden. Bij een 1-3 stand kwamen er nog meer voorwerpen op het veld en werd de wedstrijd gestaakt. De resterende 25 minuten worden dinsdag vanaf 14.00 uur gespeeld.

Theo Janssen: 'FC Utrecht schrijnend'

Theo Janssen noemt de start van Utrecht ‘schrijnend’. Volgens Kieft ‘staat de druk erop’ in Utrecht. “Het is het grootste horrorscenario dat je maar kunt bedenken voor een trainer. Hij heeft een eigen speelstijl en is door iedereen op een voetstuk gezet. En dan zo’n start… In Utrecht is altijd druk, hoe je het ook wendt of keert.”

“We gunnen het hem allemaal”, zegt Rafael van der Vaart over Correia. “Het is een leuke gozer en het leek mij de juiste stap.” Volgens Youri Mulder moet Correia niet te snel worden afgeschreven. “Het duurt ook altijd even om je manier van spelen te implementeren. Daar heb je tijd voor nodig. Vooral om het fysiek op te bouwen.”

“Vorig seizoen kwamen spelers van Telstar en NEC het best uit de loopdata in de Eredivisie”, weet Mulder. “Dat hebben de spelers van Utrecht nu nog minder. Het duurt even voordat ze daar zijn. Dan krijgt hij er wel een vechtmachine van, zoals bij Telstar. Ik denk dat het wel goed komt. Ze moeten er wel aan vasthouden.”