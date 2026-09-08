Pascal Kamperman zegt ‘sorry’ tegen Stijn van Gassel: ‘Excuses, dom van mij’

Excelsior is bezig aan een uitstekend seizoen en hield dinsdagavond een punt over aan het uitduel met NEC (2-2). De gelijkmaker van NEC viel pas in de blessuretijd, maar toch heerst bij de Kralingers het goede gevoel. Aanvoerder werd kort na de wedstrijd op het verkeerde been gezet door ESPN-verslaggever Pascal Kamperman, die daar even later zijn excuses voor maakte.

Excelsior won drie van de eerste vier wedstrijden in de Eredivisie en leek dinsdag op bezoek bij NEC opnieuw op weg naar een zege. Door een laat doelpunt van Noé Lebreton moest het elftal van hoofdtrainer Ruben de Uil uiteindelijk toch genoegen nemen met een punt in De Goffert.

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“Ik denk dat ik over een paar uur wel blij ben met 2-2. Op dit moment is het wel balen” zei Van Gassel na afloop voor de camera van ESPN. “Als je 1-2 voorstaat in de 92ste minuut, dan wil je de wedstrijd eigenlijk over de streep trekken. Maar we wisten dat het lastig ging worden. Ik ben wel trots op ons. NEC speelt Europees voetbal en heeft een behoorlijke selectie. Het is natuurlijk ook mooi om te zien dat zij veel kwaliteit hebben.”

“Weet je hoeveelste je staat?”, vroeg Kamperman vervolgens aan Van Gassel. De doelman moest een antwoord schuldig blijven. “Derde! Je staat derde! Excelsior staat derde!”, zei Kamperman.

“Dat is toch lekker. Dat is natuurlijk fantastisch,” reageerde de doelman van Excelsior trots. “We weten dat ieder punt belangrijk is en dat we voor ieder punt moeten vechten, maar als je na vijf wedstrijden derde staat, dan doe je het behoorlijk. Fantastisch toch? Daar kun je alleen maar van dromen. Maar gelukkig maken we het nu werkelijkheid.”

Van Gassel werd echter op het verkeerde been gezet door Kamperman: Excelsior staat na de remise tegen NEC niet derde, maar vierde. “Even wat rechtzetten: ik dacht dat Excelsior derde stond, maar ik had nog de stand in mijn hoofd van het moment dat ze met 1-2 voorstonden. Daarna kwam natuurlijk nog die gelijkmaker”, zei Kamperman na de reclame.

“Stijn van Gassel, de doelman van Excelsior, denkt dat nu misschien een tijdje nog wel, maar die kijkt straks op teletekst en ziet dan dat Excelsior vierde staat. Excuses daarvoor, dom van mij. Rekenen is nooit mijn sterkste kant geweest”, aldus de verslaggever.