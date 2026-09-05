Supporters van Feyenoord uiten tijdens de eerste helft van het uitduel bij N.E.C. massaal hun ongenoegen over Allard Lindhout. De arbiter had de Rotterdammers in hun ogen een strafschop moeten geven voor een onbehouwen tackle van Bram Nuytinck op Mika Mármol.

Na een kwartier spelen kreeg Mármol een prima kans om Feyenoord op 0-1 te zetten in Nijmegen. De Spaanse linksback werd weggestoken door Luciano Valente, maar schoot oog in oog met landgenoot Gonzalo Crettaz in het zijnet. Direct daarna kwam Nuytinck inglijden, waardoor hij Mármol behoorlijk raakte. De Feyenoord-back bleef aangeslagen liggen in het strafschopgebied, maar Lindhout wilde niets weten van een overtreding en ook de VAR greep niet in.

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Veel Feyenoord-supporters vinden het onbegrijpelijk dat de bal niet op de stip ging en wijzen daarbij naar de wedstrijd tussen PSV en FC Groningen van twee speelronden eerder. Toen werd Ruben van Bommel ook geraakt nadat de bal al weg was en ging de bal wél op de stip. "Van Bommel kreeg hier twee weken geleden een penalty voor. Hij is 100% te laat en veegt hem onderuit. Hele duidelijke penalty", schrijft een supporter op X. "Vorige week kreeg PSV wel een penalty nadat de bal al gespeeld was", aldus een andere fan.

"Hoe is dat geen penalty dan?", vraagt een derde Feyenoord-aanhanger zich vertwijfeld af. "Nuytinck komt met een vliegende tackle binnen met een gestrekt been op de man. Raakt alleen de speler. En dan nog verontwaardigd doen ook, gevaarlijke gek", schrijft deze supporter.

Perez: 'Zeer lomp, hij heeft de snelheid niet meer en is veel te laat'

De mening van de Feyenoord-fans wordt gedeeld door ESPN-analist Kenneth Perez. "Als je gewoon iemand mag neermaaien na het schieten van de bal, dán is het geen penalty", zegt de Deen in de rust. "Hij schopt er onderdoor en raakt hem op zijn voet. Het is zeer lomp, het is iemand die de snelheid meer heeft en veel te laat is. Ik denk dat het een penalty is", aldus Perez. Ook voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende is van mening dat de arbitrage had moeten ingrijpen. "VAR even koffie halen bij overtreding van Nuytinck in strafschopgebied? Gewoon strafschop toch?", schrijft hij op X.