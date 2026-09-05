Van Bronckhorst doet boekje open over gedrag Hadj Moussa: 'Dat was de druppel'

Giovanni van Bronckhorst heeft zich uitgelaten over de situatie rondom . De trainer van Feyenoord vertelt dat de aanvaller liefst twee keer te laat is gekomen op afspraken rondom de wedstrijd tegen NEC en hij hem daarom buiten de selectie houdt.

Er is veel te doen rondom Hadj Moussa. Waar de transfermarkt al gesloten is in Nederland, geldt dat niet voor Saudi-Arabië. Vanuit daar kreeg Feyenoord vrijdag een gigantisch bod van 37,5 miljoen euro binnen op de buitenspeler, die vijftig miljoen euro kon gaan opstrijken bij Al-Ittihad. De Rotterdammers wezen het bod af, waar Hadj Moussa zelf niet blij mee is.

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De aanvaller kwam te laat voor de wedstrijd tegen NEC en bleef in het spelershotel achter. Trainer Giovanni van Bronckhorst reageert daar voorafgaand aan het duel met de Nijmegenaren op: “Er is veel gebeurd rondom hem in de afgelopen 48 uur, dat is voor hem heel zwaar. Hij is er niet bij met zijn hoofd en daarom is hij vandaag twee keer te laat gekomen”, zegt de trainer tegenover ESPN.

“Ik heb alle begrip voor de situatie, maar ik moet toch keuzes maken in het belang van het elftal. Hij is vanochtend én vanmiddag te laat gekomen. Hij is gewoon met ons meegereisd vanochtend, maar was wel te laat. Ook vanmiddag is hij te laat gekomen voor een bespreking. Dat was voor mij de druppel dat hij er niet bij kon zijn vandaag”, vervolgt Van Bronckhorst.

De trainer laat vervolgens weten dat de aanvaller 'absoluut niet weggaat'. Daarmee lijkt de soap richting het einde te lopen.