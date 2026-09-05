Kenneth Perez vindt dat nog niet klaar is voor een eerste oproep voor het Nederlands elftal. Hoewel de middenvelder bij Feyenoord grote indruk maakt in de eerste weken van het nieuwe seizoen, zijn er volgens de Deense analist van ESPN nog wel 'betere spelers' voorhanden op zijn positie.

Zechiël is uitstekend begonnen aan het seizoen 2026/27. De middenvelder, die de voorbije seizoenen op huurbasis werd gestald bij achtereenvolgens Sparta Rotterdam en FC Utrecht, was in de eerste vier speelronden in de Eredivisie al goed voor drie goals plus een assist. Zechiël is dan ook uitgeroepen tot speler van de maand augustus.

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De bijbehorende prijs ontvangt Zechiël voor de camera's van ESPN uit handen van Hans Kraay junior. Die vraagt de middenvelder op de man af of hij 'weleens van Xavi droomt'. "Dat is het Nederlands elftal, waar je dan op doelt, hè?", reageert Zechiël. "Natuurlijk is dat een droom. Uiteindelijk is dat een droom die erbij komt kijken als je profvoetballer wordt. En hoe meer dat in zicht komt, hoe meer die droom ook in zicht komt. Natuurlijk is het een droom en daar werk je hard voor. Maar daar ligt mijn focus vandaag de dag niet", zegt de Feyenoorder diplomatiek.

Tijdens de voorbeschouwing op N.E.C. - Feyenoord wordt het interview van Kraay met Zechiël vertoond. Teruggeschakeld naar het veld vraagt Wouter Bouwman aan Perez of hij Zechiël al klaar acht voor Oranje: "Is dat iets wat er eventueel in zou zitten, op termijn?" Perez reageert: "Op termijn kan alles. Maar in de nabije toekomst zie ik dat niet gebeuren. Ik weet dat wij iemand die speler van de maand is geworden natuurlijk moeten ophemelen en nog groter moeten maken, maar ik denk dat er betere spelers zijn dan Zechiël op dit moment. Hij is een mooie ontwikkeling aan het maken, door het traject dat je heel graag wil zien bij een speler", aldus de Deen.