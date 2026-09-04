Peter Bosz vertelt heel eerlijk wat hij van Ajax vindt

Peter Bosz kijkt enorm uit naar de topper tussen Ajax en PSV. De coach van de Eindhovenaren verwacht veel van het duel, maar vindt het nog lastig inschatten wat hij in de Johan Cruijff ArenA precies van Ajax kan verwachten.

"Bij beide clubs zullen niet alle nieuwe spelers op het veld staan, al kan ik daar niet volledig in de keuken kijken", wordt Bosz op het persmoment geciteerd door verschillende media. "Ajax heeft, net als wij, nog niet alle nieuwe spelers al op het veld staan. Een heleboel jongens kennen we wel, maar veel ook niet. Ze hebben meerdere mogelijkheden hoe ze kunnen gaan voetballen. We houden rekening met alle scenario's."

'Dat vind ik alleen maar leuk'

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Bosz ziet een andere manier van spelen ontstaan bij Ajax onder de nieuwe trainer Míchel Sánchez ten opzichte van vorig seizoen: "Het elftal dat we tot nu toe hebben geanalyseerd is voor de helft het elftal van vorig jaar. Ze spelen iets anders, meer vooruit en dat vind ik alleen maar leuk."

De succesvolle coach van de Eindhovenaren is wel van mening dat hij met PSV over een betere selectie beschikt, zo schrijft NU.nl: "Ik vind dat we goed uit de transferperiode zijn gekomen. We kunnen pas op een later moment een definitieve conclusie trekken en we moeten nog afwachten, maar wat ik op het veld zie is pure kwaliteit. Maar ook al heb je de beste selectie, een landstitel is geen garantie. Je moet het altijd zelf weer afdwingen."

Ajax-trainer houdt vast aan filosofie

Ajax zal zich zaterdagavond niet per se aanpassen aan PSV, zo laat trainer Míchel Sánchez weten op de persconferentie: "Ik denk dat we tegen PSV een actieve ploeg moeten zijn en dominant moeten zijn. Om te kunnen winnen moeten we de eerste druk overleven en PSV proberen naar achter te drukken. Ik denk dat daar de sleutel ligt. De uitdaging is om snel de bal te veroveren en op hun helft te spelen. Onze filosofie gaat niet wijken."