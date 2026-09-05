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'Al-Ittihad benadert alternatief voor Hadj Moussa'

5 september 2026, 17:54
Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Al-Ittihad hoopt nog altijd om Anis Hadj Moussa los te weken bij Feyenoord, maar heeft inmiddels óók een alternatief voor de Algerijn gevonden. Fabrizio Romano meldt dat de Saudische club zich inmiddels heeft gemeld bij Luiz Henrique van Zenit Sint-Petersburg.

Terwijl de Nederlandse transfermarkt sinds woensdag op slot is, mogen clubs in Saudi-Arabië nog tot en met morgen (zondag) spelers aantrekken. Al-Ittihad onderneemt de afgelopen dagen verwoede pogingen om Hadj Moussa nog los te weken in Rotterdam-Zuid. De perikelen leidden ertoe dat de Algerijn zaterdag twee keer te laat is gekomen, waardoor trainer Giovanni van Bronckhorst hem buiten de wedstrijdselectie hield voor het uitduel bij N.E.C.

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Technisch directeur Dévy Rigaux van Feyenoord zou inmiddels ook een bod van 37,5 miljoen euro op Hadj Moussa naast zich neer hebben gelegd. De Saudi's geven echter niet op en zouden zaterdag een nieuw voorstel hebben gedaan, waarbij de transfersom nog enkele miljoenen hoger zou liggen. Voor de camera's van ESPN liet Van Bronckhorst voorafgaand aan de wedstrijd in Nijmegen overigens weten dat hem verzekerd is dat Hadj Moussa 'absoluut niet weggaat'.

Romano schrijft even later op X dat Al-Ittihad niet opgeeft en nog altijd verwoede pogingen doet om Hadj Moussa los te weken bij Feyenoord. Toch heeft de club inmiddels ook een plan-B in werking gesteld: "Als er niet op korte termijn overeenstemming kan worden bereikt met Feyenoord, dan gaat Al-Ittihad voor Luiz Henrique van Zenit", weet de Italiaan, die schrijft dat de eerste contacten ook al zijn gelegd.

Henrique (25) staat sinds 2025 onder contract bij Zenit. De aanvaller maakte afgelopen zomer deel uit van de WK-selectie van Brazilië. Op het eindtoernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico kwam hij alleen in de eerste groepswedstrijd, waarin Marokko de recordkampioen op 1-1 hield, als invaller in actie. Henrique ligt in Rusland nog vast tot december 2028. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt de Braziliaan een Expected Transfer Value (ETV) van 16,5 miljoen euro.

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
4
1
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1

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Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

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