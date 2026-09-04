Onder supporters van Feyenoord klinkt vrijdag een duidelijke boodschap nu Al-Ittihad opnieuw aanklopt voor : verkopen. De Saudische club zou liefst 37,5 miljoen euro hebben geboden en veel fans vinden dat de Rotterdammers zo’n bedrag simpelweg niet kunnen laten lopen.

“Voor dit megabedrag laten gaan. Anders heb je wellicht straks een Jørgensen 2.0 en daar zitten we niet op te wachten”, schrijft een supporter op het fanplatform FR12. "Strik erom en hasta la vista", vindt een andere fan. Het standpunt blijkt breed gedragen: “Dit bedrag moet je pakken. Kan niet anders.”

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Al-Ittihad meldde zich eerder deze week al met een bod van bijna dertig miljoen euro, maar technisch directeur Dévy Rigaux wees dat af. Hij wilde niet binnen korte tijd meerdere aanvallers verkopen en Feyenoord met een competitieve selectie de Champions League in sturen. Donderdag stelde Rigaux zelfs dat Hadj Moussa niet meer zou vertrekken.

Feyenoord-fans willen cashen

De grilligheid van Hadj Moussa wordt als argument genoemd om hem te verkopen. “Hij is iemand die een wedstrijd kan beslissen, maar ook vaak een heel laag rendement heeft. Voor dit bedrag moet je hem laten gaan”, klinkt het. Een andere fan schrijft: “Van de tien wedstrijden zijn er acht totaal waardeloos. Voor dit bedrag moet je hem met je ogen dicht wegdoen.”

Sommige supporters hopen dat Feyenoord nog wat extra miljoenen uit de onderhandelingen sleept. “Probeer 45 miljoen te krijgen en kom op veertig uit. Dat zou het grootste transferrecord in de geschiedenis van de club zijn.”

Met 37,5 miljoen euro zou Feyenoord dat record sowieso al verbreken. Mats Wieffer (32 miljoen euro) is momenteel de duurste uitgaande transfer uit de clubhistorie.

Megacontract voor Hadj Moussa

Ook voor Hadj Moussa zelf staat er enorm veel op het spel. Volgens De Telegraaf kan de Algerijn bij Al-Ittihad voor vijf jaar tekenen en in die periode meer dan vijftig miljoen euro verdienen. De Saudische club wil vrijdagmiddag antwoord.

Toch klinkt ook tegengeluid. “Hij is de enige speler die voorin voor gevaar kan zorgen. In een normale situatie mag je hem nooit verkopen”, schrijft een supporter. Een ander vreest dat Feyenoord zonder directe vervanger sportief te veel inlevert.