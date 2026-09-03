Ayase Ueda slaat meteen toe en beslist duel der ex-Feyenoord-spitsen

heeft zijn debuut voor Lille opgeluisterd met een winnend doelpunt. De spits, die voor vijftien miljoen euro werd overgenomen van Feyenoord, viel tegen Toulouse na 57 minuten in en maakte een kwartier later het enige doelpunt van de wedstrijd. Dankzij de Japanner ontsnapte Lille met een 0-1-zege uit het Stadium, waar Toulouse vrijwel de hele avond de beste kansen kreeg.

Al na drie minuten ontsnapte Lille aan een achterstand. Cristian Cásseres haalde van ruim twintig meter uit en zag zijn schot buiten bereik van doelman Berke Özer tegen de lat uiteenspatten. Lille antwoordde vrijwel direct via Ethan Mbappé, maar diens inzet werd met de voet gekeerd door Guillaume Restes.

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Daarna nam Toulouse steeds nadrukkelijker het initiatief. Özer moest binnen tien minuten tweemaal ingrijpen bij pogingen van Santiago Hidalgo en Jacen Russell-Rowe en hield later ook Hidalgo opnieuw van scoren. Lille had grote moeite om onder de druk uit te voetballen.

Het dichtst bij een doelpunt kwam Toulouse kort voor rust. Eerst voorkwam Özer met een spectaculaire redding dat een harde volley van Hidalgo binnenvloog, waarna hij enkele minuten later ook een schot van Cásseres met zijn voet pareerde. Na veertien doelpogingen, waarvan zeven tussen de palen, stond het halverwege desondanks nog 0-0.

Ueda maakt droomdebuut voor Lille

Ook na rust bleef Toulouse aandringen. Lille-trainer Davide Ancelotti greep in en bracht na 57 minuten Ueda voor Olivier Giroud. Daarmee maakte de voormalige spits van Feyenoord zijn eerste minuten voor zijn nieuwe club.

Aanvankelijk veranderde het spelbeeld nauwelijks. Toulouse bleef de bovenliggende partij, terwijl Lille vooral probeerde stand te houden. Toch viel het doelpunt aan de andere kant.

Romain Perraud zeven minuten voor tijd door over links en bracht de bal laag voor. Na een chaotische situatie voor het doel moest de ingevallen keeper Mathys Niflore redding brengen, maar de rebound viel precies goed voor Ueda. Van dichtbij kopte de Japanner raak: 0-1. Zijn eerste wedstrijd voor Lille leverde daarmee direct zijn eerste doelpunt op.

Toulouse kreeg vrijwel meteen de kans om terug te slaan. De eveneens van Feyenoord overgekomen Casper Tengstedt werd door Jörgensen alleen voor Özer gezet, maar lepelde de bal over het doel. De thuisploeg bleef drukken en stond na tachtig minuten al op 21 schoten, waarvan negen op doel, zonder te scoren.

Özer bleef Lille ook in de slotfase overeind houden. Vier minuten voor tijd verscheen Jörgensen van dichtbij voor de doelman, maar opnieuw was Özer de baas. Terwijl Toulouse bleef aanvallen en de ene na de andere voorzet het strafschopgebied in stuurde, verdedigde Lille de minimale voorsprong met succes. Daardoor groeide Ueda bij zijn eerste optreden onmiddellijk uit tot matchwinner.