José Mourinho is niet blij met Raúl Asencio. De verdediger van Real Madrid is veroordeeld voor autorijden met bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Hoewel de trainer de instelling van Asencio op het trainingscomplex prijst, maakt hij duidelijk dat gedrag buiten het veld eveneens gevolgen kan hebben.

“Iedereen maakt fouten. Maar als die fouten zich beginnen op te stapelen, wordt het een ander verhaal”, waarschuwt Mourinho donderdag op het wekelijkse persmoment. Hij legt niet uit wat hij daarmee bedoelt. Eerder zou Asencio een seksvideo hebben verspreid met daarin een minderjarige.

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De Portugees benadrukt dat een speler van Real Madrid nooit volledig losstaat van de club. “Je bent 24 uur per dag speler van Real Madrid. Wat je buiten de club doet, kan jouw reputatie én die van de club beschadigen. Ik ben hier niet blij mee.”

Mourinho prijst instelling Asencio bij Real Madrid

Tegelijkertijd trekt Mourinho een duidelijke scheidslijn tussen het incident en het gedrag van Asencio binnen Valdebebas. Daar heeft de verdediger volgens zijn trainer juist nauwelijks iets laten liggen.

“Binnen Valdebebas is hij een echte professional. Toen hij fit was, trainde niemand meer of beter dan hij. Nu hij geblesseerd is, is hij de eerste die binnenkomt en de laatste die vertrekt. Zijn toewijding is extreem”, aldus Mourinho.

De trainer vertelt dat hij bij zijn komst al met Asencio had gesproken over eerdere kwesties, maar zich daarna niet meer met situaties buiten het trainingscomplex heeft bemoeid.

Geen sportieve straf voor Asencio

Voorlopig lijkt de zaak ook geen directe gevolgen te hebben voor de positie van Asencio binnen de selectie. Real Madrid heeft wel een disciplinaire procedure geopend.

“Zolang die procedure loopt, beschouw ik hem als speler van Real Madrid”, verklaart Mourinho. “En dat zal hij de komende weken ook blijven. Daardoor kan ik buiten het probleem blijven waar jullie naar vragen. Hij is speler van Real Madrid.”