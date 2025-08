Real Madrid-verdediger riskeert celstraf van 2,5 jaar na verspreiden seksvideo met minderjarige

Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 2,5 jaar geëist tegen Real Madrid-verdediger Raúl Asencio, zo weet Marca. De voetballer zou zich schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van een seksvideo waarin een minderjarige te zien is. Asencio zou niet bij de opname betrokken zijn geweest.

Asencio werd in 2023 aangehouden voor betrokkenheid bij het verspreiden van een seksvideo met daarin een minderjarige. Drie vrienden van de voetballer, van wie er twee in de jeugdopleiding van Real Madrid speelden, zouden de video in 2023 hebben opgenomen met twee vrouwen, waarvan er eentje minderjarig was. De vrouwen hadden geen toestemming gegeven voor het maken van de video en dus ook niet voor het verspreiden hiervan.

Volgens de Spaanse krant is Asencio niet betrokken geweest bij het maken van de video, maar heeft hij zich wel schuldig gemaakt aan het verspreiden hiervan. De verdediger van Real Madrid zou de video namelijk hebben gedeeld via een berichtenapp. Het Openbaar Ministerie wil hem nu een celstraf van 2,5 jaar opleggen.

Mocht de rechter de eis van de aanklager overnemen, zal Asencio zijn straf daadwerkelijk uit moeten zitten. In Spanje is dit vaak niet het geval als de straf onder de twee jaar uitkomt. Mocht de verdediger de gevangenis in moeten, lijkt dat het einde van zijn tijd bij Real Madrid. De mandekker heeft namelijk nog een contract tot komende zomer.