vervolgt zijn loopbaan bij Getafe. De 34-jarige middenvelder had meerdere mogelijkheden en stond onder meer in de belangstelling van Antwerp FC, waar Marc Overmars hem graag naartoe wilde halen. Toch viel zijn keuze op de Spaanse club. Daarmee wacht Gudelj dit seizoen ook een bijzonder weerzien met Ajax in de Conference League.

Gudelj zette donderdag zijn handtekening onder een contract voor één seizoen bij Getafe, met een optie voor nog een jaar. Na zeven seizoenen en 261 officiële wedstrijden kwam deze zomer een einde aan zijn verblijf bij Sevilla. Een hereniging met Overmars, die eerder bij Ajax met hem werkte, leek vervolgens tot de mogelijkheden te behoren. Antwerp kreeg de transfer echter niet over de streep.

Getafe slaagde daar wel in en haalt Gudelj transfervrij binnen. Tijdens zijn presentatie maakt hij duidelijk dat vooral het totaalplaatje van de club hem overtuigde.

Gudelj overtuigd door Getafe en Bordalás

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"Ik heb voor Getafe gekozen omdat dit een grote club is die al jarenlang in LaLiga speelt. Het is een heel stabiele en hechte club. Vooral de kwaliteit van de spelersgroep en de trainer spraken me enorm aan. Eigenlijk klopte het hele plaatje. Ik ben hierheen gekomen om mee te helpen aan dit mooie project", wordt Gudelj geciteerd door de Spaanse pers.

Trainer José Bordalás speelde nadrukkelijk een rol in zijn beslissing. De Serviër sprak uitgebreid met de oefenmeester en weet wat er van hem wordt verlangd.

"Ik heb veel met de trainer gesproken. Hij weet wat ik meebreng: ervaring. Ik probeer op het veld altijd alles te geven. Ik speel al heel wat jaren Europees voetbal en heb daarin veel meegemaakt. Die ervaring kan van pas komen. Ik ben hier om alles te geven, de club te helpen en samen zoveel mogelijk succes te behalen."

Gudelj denkt bovendien dat zijn speelstijl goed aansluit bij de intensiteit die Bordalás van zijn ploeg verlangt. "Ik ga alles geven en ik breng ervaring mee. Gelukkig laat mijn lichaam me nog steeds niet in de steek", zegt de middenvelder.

Gudelj keert met Getafe terug bij Ajax

Door zijn keuze voor Getafe krijgt Gudelj later dit seizoen ook een opvallend weerzien met een van zijn voormalige clubs. Getafe werd in de competitiefase van de Conference League gekoppeld aan Ajax en moet op 17 december op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

Het wordt niet de eerste Europese ontmoeting tussen beide clubs. In 2020 troffen Ajax en Getafe elkaar al in de tussenronde van de Europa League. De Spanjaarden wonnen destijds thuis met 2-0 en gingen ondanks een 2-1 nederlaag in Amsterdam door.

Voor Gudelj wordt Getafe de achtste club uit zijn loopbaan. De in Breda opgegroeide Serviër speelde eerder voor NAC Breda, AZ, Ajax, Tianjin Teda, Sporting Portugal en Sevilla. Bij die laatste club kwam hij tot 261 officiële wedstrijden en won hij tweemaal de Europa League, in 2020 en 2023.