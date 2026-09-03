Dévy Rigaux doet boekje open: 'Daar ligt het probleem van Feyenoord'

Feyenoord had deze zomer simpelweg geen geld meer om na het vertrek van Ayase Ueda nog een nieuwe spits te kopen. Technisch directeur Dévy Rigaux zegt tegen het Algemeen Dagblad dat hij zelf wel graag een nieuwe spits had verwelkomd.

Terugblikkend op de transferperiode zegt Rigaux dat hij in De Kuip een veel te dure en omvangrijke spelersgroep aantrof, waarin verschillende grootverdieners volgens hem sportief onvoldoende rendeerden. De Belg moest daarom eerst fors saneren: veertien spelers vertrokken definitief en zowel de salariskosten als de afschrijvingen moesten drastisch omlaag.

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben eerlijk: idealiter had ik er nog een spits bijgehaald. Maar er was echt geen budget meer om te kopen”, vertelt de directeur. “Als je de gewenste kwaliteit dan niet kunt vinden bij huurlingen of transfervrije spelers, moet je het niet doen. We hebben met Nacho Ferri en Shaqueel van Persie twee spitsen in huis die gaan groeien.’’

'Feyenoord is geen rijke club'

“Dat Feyenoord geen rijke club is, is een understatement. Dat wist ik toen ik startte”, gaat Rigaux verder. “Geen enkele club met 44 spelers op de balans is rijk. Als je wat dieper in de contracten duikt, stel je vast dat de salariskosten echt heel hoog zijn. Niet zozeer omdat je bepaalde spelers heel veel betaalt, maar vooral omdat je héél véél spelers hebt. En veel jongens die hoog in dat salarishuis staan, vertegenwoordigen op het veld niet die sportieve waarde. Daar ligt het probleem van Feyenoord.”

De directeur lijkt daarmee te doelen op spelers als Calvin Stengs, Ramiz Zerrouki, Luka Ivanusec en Jordan Lotomba. “Kijk, als jongens die je veel betaalt elke week het verschil maken, dan renderen ze en kun je ze later weer met winst verkopen. Dat was hier niet het geval. We zijn dus eerst aan de slag gegaan om het aantal spelers naar beneden te halen. De salariskosten en de afschrijvingen van transfers moesten drastisch omlaag.’’

Saneren was voor hem de opdracht. “Er zijn veertien jongens permanent vertrokken. Ik kan je vertellen: de uitdaging om iemand weg te krijgen die hoog in het salarishuis zit en weinig heeft gespeeld, is veel groter dan een sterkhouder verkopen aan een competitie uit de top 5.”